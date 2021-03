Unter der Heldetreppe verläuft ein Regenwasserkanal. Beides soll noch in diesem Jahr saniert werden. Foto: Ines Schmiedl

Gemmingen. (isi) Die Treppe, die von Stebbachs Ortsmitte hinauf ins Wohngebiet Helde führt, ist in die Jahre gekommen. Deshalb soll sie saniert werden. Einstimmig hat der Gemeinderat beschlossen, die Arbeiten für die 310.000 Euro teure Sanierung auszuschreiben. Fördermittel von 115.000 Euro sind derweil bewilligt worden.

Denn die Treppe ist kein gewöhnlicher Aufstieg, sondern unter den Sandsteinstiegen befindet sich ein Regenwasserkanal. Da diese Anschlüsse bei der Erschließung des neuen Wohngebiets "Helde II" ohnehin erneuert beziehungsweise aufgeweitet werden müssen, ist es laut Verwaltung sinnvoll, die bröckelnden Stufen gleich mit zu erneuern. Allerdings können die Stufen nicht wie die Erschließungsarbeiten auf die Grundstückseigentümer umgelegt werden. Doch nun gab es einen Zuschuss aus dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR). Der übrige Eigenanteil von 195.000 Euro ist im Etat eingeplant. "Wir hoffen, dass wir jetzt noch ein gutes Angebot für die Sanierung der Treppe erhalten", sagte Bürgermeister Timo Wolf. Denn die Kostenberechnung ist bereits ein halbes Jahr alt.

Die Erneuerung des Kanals und die Sanierung der Treppe sollen Hand in Hand gehen. Ratsmitglied Hanns-Henning Christofel regte an, Bänke entlang der Treppe installieren zu lassen. Um dafür Kosten zu sparen, könnte mit Bauhof oder Schule gesprochen werden, damit die Bänke selbst gebaut werden. Die Gemeinde müsste dann nur für die Materialkosten aufkommen. An sich sei nur geplant gewesen, die Sitzauflagen erneuern zu lassen, erklärte der Bürgermeister. Ob das von Schülern oder Bauhofmitarbeitern geleistet werden kann, müsse geklärt werden. "Wir nehmen die Anregung gerne auf", versprach Wolf.