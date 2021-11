Gemmingen. (isi) "Der steile wirtschaftliche Aufschwung seit 2011 hat durch die Pandemie sein jähes Ende genommen", begann Bürgermeister Timo Wolf seine Rede zur Haushaltseinbringung. Auch in Gemmingen fehlen finanzielle Mittel, die auf Dauer verloren sind. Gleichwohl falle das befürchtete Minus nicht so hoch aus wie erwartet. Anstatt 1,6 Millionen Euro bleiben 900.000 Euro, die die Gemeinde noch aus den Rücklagen finanzieren kann. Grund dafür sind einige Baumaßnahmen, die verschoben wurden, weil keine Handwerker für die Arbeiten gefunden werden konnten. Und bei den Personalkosten wurden rund 500.000 Euro eingespart, weil nicht alle Stellen besetzt werden konnten. Mit 4,6 Millionen Euro sind sie jedoch einer der größten Posten auf der Ausgabenseite. Die Gewerbe- und Grundsteuer muss auch im kommenden Jahr nicht angehoben werden. Die Umlagen werden für 2022 nicht so hoch ausfallen wie danach in den Folgejahren.

Die Kommune ist auf 5400 Einwohner gewachsen. Hier macht sich die Ausweisung neuer Bauplätze sowie die Nachverdichtung bemerkbar. Auch im kommenden Jahr sollen weitere Parzellen im Teilort Stebbach erschlossen werden. "Trotzdem haben wir noch immer 200 Bewerber", führte Wolf aus. Das drängendste Problem, das die Gemeinde lösen muss, sind aber fehlende Kinderbetreuungsplätze. Bis März solle eine Lösung gefunden sein. Dann sollen sowohl der Interimskindergarten "Stettener Straße" sowie der Naturkindergarten am Start sein. In den Folgejahren wird am Kindergarten in Stebbach ein Anbau errichtet, und der Kindergarten in der Wiesenstraße soll saniert werden. Für die neuen Gruppen muss die Gemeinde drei Mitarbeiter für den Naturkindergarten und drei bis vier Mitarbeiter für die Stettener Straße einstellen.

Kämmerin Julia Echle stellte das Investitionsprogramm der Kommune vor: Für den 4,5 Millionen Euro teuren Neubau von Bauhof und Feuerwehr werden weitere Planungsraten über 400.000 Euro eingestellt. Gebaut werden soll das Multifunktionshaus auf dem Ziegeleigelände in den Jahren 2024 und 2025. Genau 200.000 Euro sind im kommenden Jahr vorgesehen, damit das Gebäude in der Bahnhofstraße 11, in dem ehemals die Gaststätte "Büttel" ansässig war, zu Wohnungen umgebaut werden kann. Denn die Gemeinde benötigt nach wie vor eine Anschlussunterbringungen für Geflüchtete.

Für den Kinderkrippen-Neubau in Stebbach sind 2,1 Millionen Euro eingeplant, 463.500 Euro werden als Zuschüsse eingehen. Für einen Bauwagen sowie das Einrichten des Naturkindergartens sind 120.000 Euro eingeplant. Und für den Interimskindergarten in der Stettener Straße werden 600.000 Euro vorgesehen, denn der Container soll gekauft werden. Gleichwohl liegt der Gemeinde inzwischen ein günstigeres Angebot vor. Zudem muss der Container möbliert und die Außenanlage entsprechend kindgerecht hergerichtet werden.

In die Regenüberlaufbecken und Regenwasserkanäle muss die Gemeinde in den kommenden Jahren ebenfalls investieren. Derzeit ist das RÜB "Mitte" eingezäunt. Die Arbeiten beginnen demnächst. Bis zum Parkfest im Sommer sollen sie beendet sein. Rund 1,5 Millionen Euro werden insgesamt in die Ertüchtigungen investiert, wobei der Erhalt günstiger sei als ein Neubau, sagte die Kämmerin. Auf mehrere Jahre verteilt müssen weitere 900.000 Euro in die Sanierung von Kanälen investiert werden. Wahrscheinlich werden daher die Gebühren steigen müssen. Darüber werde der Gemeinderat in seiner Dezembersitzung entscheiden. Die thermische Klärschlammverwertung wird 2022.220. 000 Euro kosten, das Gremium hat sich gegen eine weitere Ausbringung auf die Felder entschieden.

Die Heldetreppe ist weitgehend saniert, der Zuschuss zur Erneuerung von 110.000 Euro werde erst im kommenden Jahr eingehen. Für den Ausbau eines zweiten Gleises der S 4 hat die Gemeinde für die kommenden Jahre 900.000 Euro eingeplant, davon 200.000 Euro für 2022. Die Fassade der Kraichgauhalle wird 365.000 Euro kosten, dafür sind im kommenden Jahr 230.000 Euro nötig.

Eine Zahl konnte die Kämmerin nachliefern: Die Gemeinde hatte in diesem Jahr für drei Monate Pandemie-bedingt keine Kindergartengebühren erhoben. Damit hat sie auf 105.000 Euro verzichtet, vom Land wurden jedoch nur 26.000 Euro erstattet.