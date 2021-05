Von Armin Guzy

Gemmingen. Dirk Wilger packt eine Tomatenpflanze in den Rucksack und gibt Grete Zürn das Geld dafür – nicht ohne ein "Danke! Ihr macht das klasse!" Er hat beim "Mühlengärtle" schon vergangenes Jahr einige Pflänzchen gekauft und schwärmt gerade von den schmackhaften Tomaten und Erdbeeren, teilweise alte, seltene Sorten, während sich seine Tochter Mira erst zögerlich, dann aber zusehends mutiger mit der imposanten schwarzen Hundedame Malu anfreundet. Ein kurzer Plausch noch am Hoftor der Alten Mühle, dann drängen aufziehend dunkle Wolken Vater und Tochter zum Aufbrechen, die zarten Pflänzchen sicher verpackt.

Es sind auch Momente wie diese, mit netten Gesprächen und Zuspruch, die Grete Zürn (16) und Nina Waidler (18) zeigen, dass sich ihre Arbeit lohnt: Ihr "Mühlengärtle" ist in die zweite Saison gestartet, wobei Nina nun zum Großteil den Part von Gretes Schwester Carlotta übernommen hat, die inzwischen in Frankfurt studiert und nur noch aus der Ferne helfen kann. Die Arbeitsteilung ist dabei wie gehabt: Grete kümmert sich um die Pflanzen, Nina um den Auftritt in den Sozialen Netzwerken (Instagram: @muehlen_gaertle) und um Publicity. Denn schließlich wollen die beiden Freundinnen nicht nur wieder viele Setzlinge verkaufen, um das Geld dann spenden zu können, sondern auch Infos und Denkanstöße geben.

Im vergangenen Jahr hatten Grete und Carlotta die Stoffwechselkrankheit Mukoviszidose thematisiert und die Einnahmen aus dem Pflanzenverkauf dem Mukoviszidose-Verein gespendet, diesmal geht es um zwei neue Themen: Naturschutz und Multiple Sklerose (MS). Der traurige Hintergrund: Ninas Mutter ist 2020 nach jahrelangem Leiden an der Autoimmunerkrankung gestorben. Nun wollen die Freundinnen Geld für den Selbsthilfeverein "Amsel" sammeln und außerdem pro 100 Euro Spende je einen Nistkasten aufhängen – ob gekauft, selbst gebaut oder durch Sponsoren gestellt, ist derzeit noch offen.

Nach der vielbeachteten Spontanaktion im vergangenen Jahr, die ihre Wurzeln auch ein wenig im Homeschooling während der Pandemie hatte, nun also die Fortsetzung, nur "dieses Jahr etwas organisierter", sagt Grete. Wegen der kalten, verregneten Tage allerdings auch etwas später: Erst am 1. Mai konnten die teilweise aus den Samen der Vorjahrespflanzen selbstgezogenen Gewächse vor der Alten Mühle angeboten werden, die ziemlich versteckt zwischen Gemmingen und Stebbach "Am Streichenberg" liegt. Wegen des späten Starts ist Grete etwas skeptisch, ob das "Mühlengärtle" die 3000 Euro aus dem Vorjahr wieder erreichen wird.

Damals war das Projekt mit dem baden-württembergischen Jugend-Diakonie-Preis ausgezeichnet worden – inzwischen ist es sogar für den mit bis zu 10.000 Euro dotierten Deutschen Engagementpreis 2021 nominiert. Und falls sie gewinnen, wollen die drei jungen Frauen erneut alles spenden, was sie nicht zum Weitermachen brauchen. Welche Kreise das "Mühlengärtle" inzwischen zieht, lässt sich aber vor allem an den vielen, ausnahmslos positiven Reaktionen ablesen: Kürzlich kam ein großes Unterstützungspaket einer Frau aus Duisburg an, vollgepackt mit gespendeten Blumentöpfen; sie hatte das Projekt auf Instagram entdeckt. Manche, die keinen eigenen Garten haben, also auch keine Verwendung für die Setzlinge, unterstützen das "Mühlengärtle" finanziell, und auch die Vorbestellungen häufen sich: Am Dienstag etwa deckte sich der Eppinger Waldkindergarten mit einer Ladung Pflänzchen ein.

Was Nina besonders freut, sind die vielen guten Gespräche und Chats, auch über die Krankheit MS. "Ich finde es schön, dass damit im Nachhinein auch etwas für meine Mutter getan wird", sagt sie, "und dass man die Erfahrungen mit der Krankheit an andere weitergeben kann." In den zurückliegenden Tagen hat sie mehrere Instagram-Storys zu MS geschrieben, obwohl die Hartmanni-Gymnasiastin gerade mitten im Abitur-Stress steckt. Wichtig ist den beiden Freundinnen aber auch, Käufer und Passanten über naturnahe Gartengestaltung und insektenfreundliche Pflanzen zu informieren – einige haben sie natürlich auch gleich parat, außerdem Tomaten, Gurken und Zucchini, weil die vergangenes Jahr besonders gefragt waren – im Gegensatz zu Blumenkohl. Kommt bei dem ganzen Aufwand nicht anderes zu kurz? "Man lernt auch viel für sich", antwortet Grete mit Nachdruck, "das ist keine geopferte Zeit." Außerdem helfen Mutter, Oma, die kleine Schwester und auch mal die Cousinen mit. Eine Schulpraktikumsstelle bei einer Gärtnerei hat Grete übrigens ausgeschlagen. Sie hilft lieber im Leintal-Zoo, denn auch für Tiere hat sie ein Herz.

Info: Fragen zum Mühlengärtle und seinem Angebot werden nach E-Mail an muehlengaertle@gmail.com beantwortet.