Von Ines Schmiedl

Gemmingen. Hopfen und Malz haben es den beiden Nachbarn Gerald Strauß und Clemens Stiefvater angetan: "Beim Bierbrauen kann man sich einbringen, es sind sehr vielfältige Arbeiten nötig", schwärmen die beiden Gemminger, die gemeinsam die Brauerei Stiefvater-Strauss GbR gegründet haben und ihr Bier in traditioneller Fass- und Flaschengärung herstellen.

Zum ersten Mal einen hopfigen Trank gebraut haben die beiden vor vier Jahren, damals wurde extra Stiefvaters Garage ausgeräumt und geputzt. Seinerzeit wurden noch ein Starterset und große Töpfe genutzt. "Beim Brauen ist nur ein Mal etwas schiefgegangen, alle andere Biere konnte man trinken", erinnern sich die beiden.

Das Refugium des Duos ist noch immer in der Garage, die jedoch inzwischen blitzeblank ausgebaut wurde, einen weißen Anstrich und einen grauen Fliesenboden erhalten hat. Auch das Equipment wurde professionalisiert. "Wenn wir brauen, lassen wir hier in der Regel niemanden herein", sagen die beiden unisono. Einen ganzen Samstag lang benötigen sie, um 200 Liter Sud in ihrem Edelstahltank anzusetzen. Denn dabei ist viel Handarbeit gefragt. Schon die Auswahl von Hopfen, Gerste und Hefe würde Unentschlossene vor eine schier unlösbare Aufgabe stellen. Denn alle Komponenten variieren in einer Vielzahl an Nuancen: Lieber eine Note von Zitrone und vielleicht Flieder beim Hopfen, Kakao-aromatische Gerste oder doch Hefe mit Nelke- oder Apfel-Bouquet?

Nicht zu vergessen das Wasser, denn auch das gibt dem Bier einen feinen Geschmack, und nicht nur Feinschmecker bemerken einen Unterschied. Mit dem beliebten Mineralwasser aus dem Kraichgau haben die beiden ein eigenes Bier gebraut, das die ortsansässige Firma für ihre Kunden und Mitarbeiter in Auftrag gegeben hatte.

"Wir haben schon viele Rezepte ausprobiert, aktuell bekommt der SV Gemmingen zu seinem 100-jährigen Bestehen in diesem Jahr ein eigenes Festbier", erklärt Stiefvater. Einige Sportler haben beim Kreieren des Rezepts mitgeholfen. Die für das Vorjahr ersonnene Rezeptur eines naturtrüb-frischen, hopfigen Gerstensafts zur 1250-Jahr-Feier von Gemmingen kam bei Einheimischen und Festbesuchern so gut an, dass es das "1250er" auch weiterhin am Brauereistandort in der Richener Straße 45 zu kaufen gibt. "Der Name bleibt ebenfalls, der ist gut eingeführt", sagte Werbefachmann Strauß. Die Etiketten werden übrigens auch selbst gestaltet und aufgeklebt, derzeit bekommt die Freiwillige Feuerwehr Gemmingen ein eigens kreiertes, die überdies "ihr ,1250er‘" in Bügelflaschen abgefüllt haben möchte. Auch diesen Wunsch können Stiefvater und Strauß erfüllen.

Woher stammen die Zutaten für ihr Bier? "Der Hopfen kommt, wie auch unser Malz, nur aus einheimischem Anbau. Ein Teil des verwendeten Hopfens für das ,1250er‘ wächst im wohl kleinsten Hopfengarten Deutschlands, aber im größten Gemmingens", sagt Strauß, der in seinem Garten diese besonderen Pflanzen anbaut.

Verschiedene Braustufen – vom Einmaischen über das Läutern zum Hopfenkochen und Gären – sind nötig, bis das Bier gebraut, mehrere Wochen gereift und in Flaschen oder Fässchen abgefüllt werden kann. "Temperatur und Zeit müssen stimmen, beim Bierbrauen ist viel Geduld nötig", sagt Stiefvater, der einst Koch gelernt hat und inzwischen als Produktentwickler tätig ist.

Sieben verschiedene Sorten haben die beiden Brauer bei der Kerwe im Vorjahr angeboten. Strauß mag den "Schwaza Hund" gern, in dem jeweils vier verschiedene Malz- und Hopfensorten für das Aroma sorgen. Der "Hopfenheld" ist ein Dauerbrenner und nicht nur wegen seines Namens bei den Kunden beliebt. Beide Bierbrauer freuen sich über das gute Feedback ihrer Kunden. Solange sie Spaß am Brauen haben, werden sie leckere Biere entwickeln. Ihre eigentlichen Tätigkeiten wollen sie deshalb aber nicht aufgeben. Zudem mögen die beiden Nachbarn den Austausch mit anderen Bierbrauern.