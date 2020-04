Von Tim Kegel

Sinsheim.Die Corona-Krise schlägt in Sinsheim hart durch und wird die Stadt – so viel ist sicher – "um Jahre zurück werfen". Oberbürgermeister Jörg Albrecht spricht "von rund vier Millionen Euro Steuerausfällen allein bis einschließlich April". Vor diesem Hintergrund wird es ab dem 26. Mai wieder Gemeinderatssitzungen geben, die dann in der Dr.- Sieber-Halle stattfinden werden. Auch im Juni und Juli sollen die Stadträte zusammen kommen.

Leuten wie Harald Gmelin ist das zu wenig: Der Sprecher der Freien Wähler will diesen Donnerstag bei einer Ältestenratssitzung "wieder Ausschusssitzungen beantragen". Es dürfe bei der Bevölkerung nicht der Eindruck entstehen, "dass es auch ohne Gemeinderat funktioniert". Das Gremium sei laut Gemeindeordnung "kein Kontroll-, sondern ein tatsächliches Verwaltungsorgan". Dringend müsse geklärt werden, "welche Projekte überhaupt gemacht werden können". Eine "Streichliste" ist nach Gmelins Ansicht unabdingbar. Gmelin, der die Debatte jetzt während er Corona-Krise aufmachte und an die Öffentlichkeit ging, spricht sich für das Großprojekt Realschulsanierung aus; auch, weil hier ein Teil-Abbruch bereits erfolgt sei. Beim geplanten, zehn Millionen Euro teuren Neubau des Feuerwehrhauses auf dem früheren Autobahnmeistereigelände müsse "zumindest der Grundstückserwerb getätigt werden". Weiter spricht Gmelin Verkehrsentwicklung und Radfahrer-Themen an.

Mit den Hufen scharren auch andere Stadträte: Aktiv-für-Sinsheim-Sprecher Alexander Hertel denkt an zwei Szenarien im Umgang mit den künftig klammen Finanzen: "Die Diskussion über ein Projekt nach dem anderen" oder "Konzepte der einzelnen Amtsleiter", wie man in deren Bereich 20 Prozent einsparen könne. "Wir müssen eigentlich einen neuen Haushalt aufstellen", sagt Hertel, wobei "keine Konkurrenzsituationen" entstehen dürften. Die Krise müsse, "wenn schon, dann alle im selben Ausmaß treffen". Verkehrsthemen haben viele Räte auf dem Schirm: Der Wiesental-Radweg werde zur Rennstrecke, hier müsste eine bessere Trennung von Radfahrern, Fußgängern und Autos erfolgen. Am Abknick der Haupt- in die Friedrichstraße hält Hertel eine zusätzliche Ampelregelung für Abbieger für sinnvoll. Verkehrslenkende Maßnahmen müssten "proaktiver angegangen werden" – mit der verkehrsarmen Corona-Zeit als Testphase. "Mehrere Monate ohne politische Entscheidungen" könne sich Sinsheim nicht leisten. Der Gemeinderat sei "ein kreatives Gremium", erst kürzlich gewählte Neu-Mitglieder warteten darauf, "mit ihrem Elan" mitgestalten zu können. Der Ältestenrat sei ferner "nur ein beratendes Gremium" und könne keine Beschlüsse herbeiführen, sagt Hertel.

Am 26. Mai erwartet CDU-Sprecher Friedhelm Zoller "einen Kassensturz" – mit der Einschränkung: "sofern das geht". Habe man doch eigentlich "sehr gute Gewerbesteuereinnahmen eingeplant" gehabt. Das künftige Handeln hat für Zoller "die große Überschrift Finanzen". Auch er glaubt, "trotz der Landesvorgaben", auf mehr "Kinderbetreuung zumindest hinzuwirken". Anders lasse sich "die Wirtschaft nicht ankurbeln".

"Die Großprojekte" sieht SPD-Sprecher Michael Czink "auf dem Prüfstand" – diese ziehen sich in den kommenden Jahren von der Schulsanierung bis zum Brücken-Neubau. Der aktuelle Haushalt mit allein 28 Millionen Euro Investitionen sei "nicht das Papier mehr wert", auf dem er gedruckt sei. Künftige Entscheidungen will Czink "stärker anhand der Systemrelevanz treffen". Für ihn heißt das, "dass wir den Bildungsbereich mit vollem Einsatz fördern müssen".

In Eppingen, Sulzfeld, Zuzenhausen oder Neckarbischofsheim tagen mittlerweile wieder Gemeinderäte. Durch die Bank halten die Fraktionssprecher die Dr.-Sieber-Halle für sitzungstauglich, auch in Corona-Zeiten mit Abstandsgebot und Personen-Obergrenzen. Czink und Zoller führen jedoch an, dass bei Sitzungen in Sinsheim "schnell über 50 Personen zusammenkommen", Besucher bei öffentlichen Sitzungen nicht eingerechnet. Dies könne mit den Versammlungsregeln in Baden-Württemberg kollidieren, weiß auch Oberbürgermeister Jörg Albrecht. Dies klar anzusprechen, sei "auch eine Art von Fairness", schließlich könne man hierdurch Begehrlichkeiten schaffen.

Die städtische Krisen-Kommunikation und die Arbeit des Krisenstabs werden übrigens quer durch die Fraktionen gelobt: Anja Wirtherle von den Grünen berichtet von "vielen, sehr ausführlichen Mails". Sie sagt, dass "keine Entscheidungen ohne Absprache getroffen" werden würden. Die städtischen Probleme aufgrund der Krise hätten überdies "keinen Schuldigen". Wie viele Räte quer durch die Fraktionen sieht Wirtherle die Verbesserung der Kinderbetreuung als wichtige kurzfristige Aufgabe an, "auch von Kindern aus schwierigen Verhältnissen". Auch wenn die Kommunen hier wenig Spielraum hätten, müsse man Signale aussenden. Sie glaubt, die nächste Sitzung werde "sehr lange gehen".