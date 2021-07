Eltern müssen künftig tiefer in die Tasche greifen: Die Gebühren für die beiden evangelischen Kindergärten „Regenbogen“ und „Arche“ steigen in fünf Jahresschritten deutlich. Foto: Christiane Barth

Von Christiane Barth

Reichartshausen. "Kinder sind unsere Zukunft", da waren die Gemeinderäte einer Meinung. Dass die Beiträge für die beiden evangelischen Kindergärten erhöht werden müssten, auch darüber herrschte Einigkeit im Rund. Jetzt hat die Verwaltung eine Fünfjahres-Planung vorgelegt, die eine kontinuierliche Steigerung der Kindergartengebühren bis zum Kindergartenjahr 2025/26 vorsieht. Bitter für die Eltern, doch offenbar unumgänglich.

Die letzte Beitragserhöhung liegt noch gar nicht so lange zurück: Bereits zu Beginn des Jahres 2020 wurden die Gebühren angehoben, davor waren sie jedoch acht Jahre lang unverändert geblieben. Doch nun müsse man sich an die Empfehlungen der Kirchen halten, teilte Bürgermeister Gunter Jungmann den Bürgervertretern mit und berief sich auf die Vier-Kirchen-Konferenz, die sich für eine Neufestsetzung der Elternbeiträge für das Kindergartenjahr 2021/2022 ausgesprochen hat. Auf ein Niveau von 20 Prozent der gesamten Betriebsausgaben sollen demnach die Gebühren angehoben werden. "Unsere Kostendeckungsrate liegt bei Weitem nicht in diesem Bereich", argumentierte der Bürgermeister für die Beitragsanpassung. Denn im Jahr 2019 hätten die Beiträge lediglich elf Prozent der Betriebsausgaben ausgemacht. Erst im vergangenen Jahr habe man durch die Gebührenerhöhung 14 Prozent erreicht – immer noch zu wenig. Zwar habe auch das Corona-Jahr die Finanzen getrübt, dennoch sei man weit von der empfohlenen Kostendeckungsrate entfernt. Dass die Gemeinde mit diesem Schritt keine Freude verströme, merkte Jungmann ebenfalls an: "Die Kindergartenbeiträge zu erhöhen, ist natürlich nichts Lustiges. Aber wir sind dazu angehalten."

Auch die Rechtsaufsichtsbehörde habe darauf hingewiesen, dass die Gemeinde mit ihrer vorliegenden Finanzplanung jährliche Defizite zu befürchten habe und dass dies "auf ein bestehendes strukturelles Ungleichgewicht im Ergebnishaushalt hindeutet". Die Rechtsaufsichtsbehörde mahnt also: "Dieser Entwicklung muss von den kommunalen Organen mit aller Konsequenz begegnet werden." Die Gemeinde wird aufgefordert, "ihre Einnahmesituation kritisch zu überprüfen".

Bürgermeister Jungmann stellte nun fest: "Um die Kostendeckungsrate von 20 Prozent zu erreichen, müssen die Beiträge leider signifikant erhöht werden." Es werde jedoch auch weiterhin die familienbezogene Sozialstaffelung berücksichtigt. Dabei werden Kinder, die im selben Haushalt leben, beitragsermäßigend berücksichtigt. Für Kinder über drei Jahren schlägt die Erhöhungen jährlich mit bis zu sieben Prozent zu Buche. Für die Unter-Dreijährigen wird die Preisschraube noch etwas stärker angezogen: bis zu 19 Prozent. "Das ist schon erheblich", gestand der Bürgermeister. Mit dem Kindergarten-Kuratorium sei der Fünf-Jahres-Plan bereits besprochen worden.

Darüber hinaus sei die Auslastung in den Kindergärten derzeit sehr gut. Der Bürgermeister sagte, im nächsten Jahr werde möglicherweise eine weitere U3-Gruppe eröffnet. Erfreulich sei, dass die Kinderzahlen steigen.

Ernst Rimmler betonte: "Die Kosten für Kindergarten und Schule sind für uns wichtig, wir zahlen das gerne. Kinder sind die Zukunft, aber von den Eltern muss ein gewisser Eigenanteil übernommen werden."

Für Über-Dreijährige müssen die Eltern jetzt im ersten Schritt des Fünf-Jahres-Planes statt 107 Euro im Monat 116 Euro monatlich für das Kindergartenjahr 2021/22 berappen. Die weiteren Schritte sehen 126 Euro (2022/23), 135 Euro (2023/24), 145 Euro (2024/25) und 154 Euro (2025/26) vor. Für das zweite Kind steigen die Gebühren von derzeit 83 Euro auf 90, 97, 105, 112 und 119 Euro. Für ein Kleinkind müssen, statt bisher 195 Euro, jetzt 248 Euro bezahlt werden, später dann 301, 354, 407 und 460 Euro.