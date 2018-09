Neidenstein. (bju) Es soll ein schlechtes Omen für ein Haus sein, wenn das Glas, welches der Zimmermann nach dem Richtspruch vom Dach wirft, nicht zerbricht. Erst beim vierten Versuch zerschellte das Trinkgefäß. Aber entgegen der Tradition wurde das "Schorleglas" beim Richtfest des Verwaltungs- und Produktionsgebäudes der Gelinova GmbH nicht vom Dach, sondern vom Gerüst geworfen, so dass die bösen Geister wohl Nachsehen üben werden. Die Verantwortlichen hoffen, dass der Neubau des Heidelberger Unternehmens für Biofolien die nächsten Jahrzehnte ebenso hartnäckig überstehen wird wie das Glas.

Eingeladen hatte Gelinova-Geschäftsführer Dr. Peter Koepff, der sich gleich zu Beginn seiner Rede für die Zuverlässigkeit, den Arbeitseinsatz und die bisherige "Einhaltung des Zeit-und Kostenplans" bei allen Beteiligten bedankte.

"Sie haben Großartiges geleistet", meinte Koepff in Richtung der zahlreichen Bau-und Facharbeiter der ausführenden Firmen. Davon konnten sich auch die Ehrengäste wie Bürgermeister Frank Gobernatz bei der Begehung des Gebäudes überzeugen.

Eine großzügige, moderne und helle Raumgestaltung über zwei Etagen für Büros, Produktion und Lagerung inklusive Dachterrasse mit Blick auf die Burg gab es zu entdecken. "Die Produktionsräume werden Pharmaqualität erreichen", erläuterten ein begeisterter Firmenchef und sein Stellvertreter Helmut Burth.

Der "Wohlfühlfaktor" für die künftigen Mitarbeiter sei genauso wichtig wie die Möglichkeit repräsentative Räume zur Verfügung zu stellen, sagte Peter Koepff, der sich gemeinsam mit seiner Frau Karin in zahlreichen kulturellen Projekten in Heidelberg engagiert. Sie sei verantwortlich für viele "ästhetische Fragen zur Gestaltung des Bauprojekts" gewesen. "Unter anderem hat sie den Standort des Kamins in der Fachbibliothek bestimmt", erzählte Koepff lächelnd von einer weiteren Attraktion.

Denn im zweiten Obergeschoss werde in Kürze die "weltweit größte und bedeutendste Gelatine-Fachbibliothek" ihren Platz finden. Sie sei ein Vermächtnis seines verstorbenen Schweizer Freundes Hans Ammann-Brass, der als Präsident der Internationalen Forschungsgemeinschaft an Gelatine tätig gewesen sei. Koepff wurde schließlich sein Nachfolger.

Bürgermeister Frank Gobernatz überreichte Dr. Peter Koepff Tassen mit den Namen von Metropolstädten wie Neidenstein.

Im Industriegebiet Fuchslochweg wird somit im Frühjahr 2019 mit einem ressourcenschonenden Verfahren Blattgelatine und Rollenware hergestellt werden. "Diese Innovation wird uns erlauben, nicht nur das Monoprodukt Blattgelatine, sondern auch aufgrund der Vielseitigkeit der Anlage Biofolien aus Gelatine und aus pflanzlichen Hydrokolloiden für Verpackungszwecke herzustellen", so Koepff, der als "alter Gelatine-, Kollagen- und Kollagenhydrolysat-Fachmann" einen Einblick in die Möglichkeiten dieses "neuartigen technischen Verfahrens" gab. Blattgelatine auf Rohstoffbasis Schwein und Rind werde genauso angeboten wie ein veganes Produkt als weltweite Innovation.

"Dieser technische Fortschritt hätte auch an anderer Stelle genutzt werden können, den Mut und den Weitblick dazu hatte aber schließlich die kleine Gelinova GmbH", ergänzte der promovierte Chemiker, der damit auf das relevante Patent für dieses Verfahren anspielte. Dieses war ihm von seinem ehemaligen Arbeitgeber, der Gelita AG, übertragen worden.

"Better late than never" (Besser spät als nie), meinte Koepff zu seinem "Alterswerk" in Neidenstein, das aber genau zur richtigen Zeit komme. Denn vor genau 135 Jahren habe sein Großvater Paul Robert Koepff das "Koepffsche Gelatineunternehmen" in Göppingen gegründet, und er sei verständlicherweise stolz darauf, "heute mit modernster Technologie nachzufolgen".

Die Gelinova GmbH erhält für die neue Verarbeitungstechnik rund 2,4 Millionen Euro aus dem Umweltinnovationsprogramm sowie 400.000 Euro aus der im Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum angesiedelten Förderlinie "Spitze auf dem Land! Technologieführer für Baden-Württemberg". Rund zehn Millionen Euro betragen die Gesamtkosten des weltweit einmaligen Projekts dieser Produktionsstätte für Biofolien, die gemeinsam mit dem Verwaltungsgebäude auf einer Fläche von 2750 Quadratmetern am Entstehen ist.

Koepff bedankte sich für die Zuschussgelder von Bund und Land, bei seiner Familie für die Unterstützung und bei Helmut Burth, "ohne den dieses ehrgeizige Projekt nie so weit gekommen wäre". Dass er zu Neidenstein schon jetzt ein besonderes gutes Verhältnis hat, spiegelte sich nicht nur an den kulinarischen Genüssen und floralen Geschenken beim Richtfest wider, die er aus dem Ort bezogen hat.

"Dem Wunsch von Herrn Gobernatz werde ich gerne entsprechen und den Firmensitz der Gelinova GmbH von Heidelberg nach Neidenstein verlagern. Unsere Ansiedlung erfolgt zeitgleich mit dem 700. Dorfjubiläum 2019." Dass dieses "Geschenk" gerade bei den Bürgervertretern besonders gut ankam, war beim spontanen Beifall nicht zu überhören.