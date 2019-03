Neckarbischofsheim-Untergimpern. (hk) Über 24 Stunden war der ehemalige Kraftfahrer schon auf den Beinen, hatte die längste Anreise von Bad Buchau am Bodensee hinter sich, und war mit 71 Jahren der älteste Teilnehmer: Dennoch setzte sich Reinhard "Hardy" Lehr gegen 31 Teilnehmer beim ersten E-Dart-Turnier der SG Untergimpern um kurz vor 2 Uhr nachts durch und die "Siegerkrone" auf. Er kam, traf, und siegte - in einem spannenden Duell gegen den zweiten Finalteilnehmer, Mirko Kirchner.

Das Dart-Turnier der SG Untergimpern erwies sich als "Volltreffer": Das Sportheim platzte aus allen Nähten. Neben den Freizeit-Akteuren fanden sich auch viele Interessierte ein, um sich diesen Event nicht entgehen zu lassen.

Den "richtigen Riecher", das Turnier auszurichten, hatten Marcel Wehrle und seine Partnerin Katarina Baic. Sie hatten sich mit diesem Event zum Ziel gesetzt, das rege Vereinsleben zu unterstützen und das Ortsleben attraktiver zu gestalten. Neben der Werbung, der Organisation, der Veranstaltungstechnik und der Durchführung der Veranstaltung konnten sie mit Patrick Mayer einen Sponsor gewinnen, der der Sportgemeinschaft drei nagelneue E-Dart-Scheiben zur Verfügung stellte.

Die Veranstaltung wurde nach den Regeln der "Professional Dart Corporation" (PDC) durchgeführt und im "501 mit Singleout-Modus" ausgetragen. Das bedeutete: Die Wurf-Punktzahl eines Spielers wurde von 501 abgezogen, bis die Null erreicht war. Ein Höhepunkt während des Turniers: Dominik Pfisterer traf mit seinen Pfeilen dreimal in die "Triple 20" und erzielte damit als einziger Spieler die Höchstpunktzahl von 180. Das Turnier wurde im 32-K.o.-Modus und "Best of three" ausgetragen, bis nach 61 Spielen mit "Hardy" Lehr und Mirko Kirchner die beiden Finalteilnehmer ermittelt waren.

Dass Dart eine Sportart ist, stand für alle außer Frage - auch wenn die körperliche Fitness nicht im Vordergrund steht. Ausschlaggebend ist die Konzentrationsfähigkeit über mehrere Stunden sowie Ruhe, Gelassenheit und Nervenstärke. Ein "Mentaltraining" ist von Vorteil.

"Kneipenfeeling" macht einen gewissen Reiz bei einem Dart-Turnier aus. Kameradschaft, Geselligkeit und Fachsimpeln zwischen den Würfen gehören genauso zum Dart-Sport wie hier und da mal ein "kühles Blondes" oder ein "Kurzer". Dass Dart ein generationenübergreifender Sport ist, konnte man beim E-Dart-Turnier der SGU ebenso erleben. Die jüngste Teilnehmerin, Jasmin Brinkmeier, war elf Jahre, der älteste Teilnehmer, Reinhard Lehr, 71 Jahre alt.

Bei der Siegerehrung bedankte sich Katarina Baic bei allen Teilnehmern für den fairen Verlauf der Veranstaltung und überreichte den drei Erstplatzierten jeweils einen Pokal mit Urkunde zur Erinnerung. Steven Heise sicherte sich den Pokal für den "Lucky Loser", und Hardy Lehr durfte die Auszeichnung für den ältesten Teilnehmer entgegennehmen.

Nach dem sportlichen Teil der Veranstaltung, es war ja auch schon weit nach Mitternacht, gingen alle Teilnehmer freudestrahlend nach Hause. Die "After-Dart-Party" war ja seit Turnierbeginn um 19 Uhr "voll im Gange" gewesen. Einig war man sich, dass das Dart-Turnier ein fester Bestandteil im jährlichen Terminkalender der SG Untergimpern werden wird. Vielleicht kommt ja noch der ein oder andere Höhepunkt beim nächsten Turnier dazu, beispielsweise ein Einlagespiel der ortsansässigen Kommunalpolitiker gegen die Vereinsfunktionäre.