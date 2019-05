Neckarbischofsheim. (fro) Die Gebühren für einen Platz in den drei kommunalen Kindergärten werden steigen. Mit Beginn des Kindergartenjahres 2019/2020 im September müssen Eltern drei Prozent mehr bezahlen. Grund für die Erhöhung sind die gemeinsamen Empfehlungen der Kirchen und kommunalen Landesverbände, die einen Kostendeckungsgrad von 20 Prozent durch Elternbeiträge anstreben.

Deshalb werden die Preise angepasst. Da für die Betreuung eines Kindes unter drei Jahren in einer gemischten Gruppe jeweils ein Platz unbesetzt bleiben muss, sei hier eine Erhöhung von 100 Prozent gerechtfertigt. Für die drei Kindergärten ergeben sich somit folgende monatliche Kosten:

> Im evangelischen Kindergarten "Schatztruhe" in Neckarbischofsheim müssen Eltern für ein Kind, das den Regelkindergarten besucht, 117 Euro zahlen. Für ein zweites Kind werden 90 Euro fällig. Kinder, die die Kinderkrippe mit sechseinhalb stündiger Öffnungszeit besuchen, schlagen mit 374 Euro zu Buche. Ein Zweites kostet 277 Euro. Ein Kind in einer fünfstündigen Krippe kostet 288, für ein zweites werden 213 Euro fällig. Am teuersten ist die Betreuung eines Kindes in einer altersgemischten Gruppe; hier müssen Eltern monatlich 316 für ein Kind, 245 Euro für ein zweites zahlen.

> Im kommunalen Kindergarten "Apfelbäumchen" in Helmhof werden für ein Kind in einer Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten bis 13.30 Uhr 146 Euro, für ein zweites 113 fällig. Ein Platz in einer altersgemischten Gruppe für Kinder unter drei Jahren kostet hier 292, ein Platz für ein zweites Kind 226 Euro.

> Im städtischen Kindergarten "Am Krebsbach" in Untergimpern kostet ein Platz für ein Kind unter drei Jahren in einer Gruppe, die bis 14.30 Uhr betreut, 171 Euro, ein zweites Kind kostet 131. In der altersgemischten "Unter-drei"-Gruppe, Betreuung bis 14.30 Uhr, müssen 342 für ein Kind, für das zweite 262 Euro gezahlt werden. Die Gebühr für einen Platz in einer altersgemischten Gruppe, Betreuung bis 12.30 Uhr, für Kinder unter drei Jahren, kostet für das erste Kind 244, für das zweite 187 Euro.

> In Ganztagsgruppen kostet ein Platz für ein Kind, das älter als drei Jahre ist, 259, für das zweite Kind 192 Euro.

Weiter gab Bürgermeisterin Tanja Grether bekannt, dass der Betreuungsvertrag mit dem Pädagogium für die Kernzeitbetreuung an der Grundschule gekündigt worden sei. Im Gespräch mit der RNZ erläutert sie: "Es gab Beschwerden der Eltern; da sind viele Dinge zusammengekommen." Jetzt übernimmt die Gemeinde die Kernzeitbetreuung, was für die Stadt einen "sehr großen Aufwand" darstelle. Derzeit ist man auf der Suche nach mindestens drei Betreuern, die an Schultagen morgens von 7 bis 8.30 Uhr, von 12 bis 13.30 Uhr, von 13.30 bis 15 Uhr und von 15 bis 16.30 Uhr auf die Schulkinder aufpassen können. Es gebe schon Bewerbungen, zeigt sich die Bürgermeisterin zuversichtlich. Laut Grether nehmen das Angebot zu Hochzeiten bis zu 30 Kinder in Anspruch - ab 20 müssen zwei Betreuer anwesend sein. "Wir wollen die bestmögliche Betreuung für unsere Kinder gewährleisten, weshalb wir das jetzt in die eigene Hand genommen haben", sagt Grether.

Weiterhin hat das Gremium einem neuen Leasingvertrag für die Drucker und Kopierer im Rathaus, in den Verwaltungsstellen, der Bücherei sowie dem Sekretariaten im ASG und der Grundschule zugestimmt. Kosten: rund 762 Euro pro Monat.