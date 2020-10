Von Angela Portner

Eppingen. Einen knallbunten Strauß aus kulturellen Glanzlichtern hat das Veranstaltungsteam der Gartenschau um Wolf Grünenwald arrangiert. Er beinhaltet Comedy auf der Hauptbühne, Schlagerparty, Chormusik, Kunsthandwerkermarkt, Festumzug und acht Themenwochen in der Blumenhalle bis hin zu Figurentheater und Lichtershow, und dürfte damit für fast jeden Geschmack etwas bieten. Bekannte Musikgrößen wie Max Mutzke und seine "Lumberjack Bigband", Vincent Gross und die Blasmusik-Combo "Fättes Blech" konnte man unter Vertrag nehmen. Bei der jüngsten Sitzung des Gartenschauausschusses wurde das Programm vorgestellt.

"Die Begeisterung steigt von Sitzung zu Sitzung", lobte Reinhard Ihle. Besonders freut er sich darauf, dass nicht nur die werbewirksamen Größen eine Bühne finden, sondern auch Schulen und Kindergärten dabei sein werden. Dass man fast 70 Prozent aller Vereine in die 129 Veranstaltungstage einbinden konnte, findet Grünenwald "keine so schlechte Quote".

Dabei ist man längst noch nicht am Ende der Fahnenstange, denn 30 weitere Vereine oder Organisationen überlegen noch, ob und, wenn ja, mit welchem Beitrag sie sich bei der Großveranstaltung präsentieren könnten. Einfacher war es da schon, die Kulturschaffenden zu erreichen. Unter anderem sind die Musikschulen, die Gesangsvereine, die Stadtkapelle und der Verein "Musik-Ballett- und Tanzakademie Kraichgau" sowie das "Gläserne Atelier Aktiv" vom Verein "Artificium" dabei.

Auch an Familien wurde gedacht: Eppinger Eigengewächse wie das Figurentheater oder Märchenerzählerin Barbara Scheel vom "Babuschka Theater", Kinderschminken, Bastelnachmittage, das Grüne Klassenzimmer und vieles mehr werden besonders die kleinen Besucher begeistern. Eltern können dann vielleicht die freie Zeit nutzen, um durch die Blumenhalle zu wandeln. Alle zwei Wochen werden dort auf 200 Quadratmeter Fläche die Ausstellungsthemen wechseln. Und die machen schon mit ihren Namen Lust auf einen oder mehrere Besuche: "Die Illusion" zeigt zum Beispiel, vor welche Überraschungen uns kreative Pflanzenarrangements stellen können, und bei der "Inspiration Gartenfest" gibt es viele Ideen, wie man mit Pflanzen "upcyceln" kann. Wie das Thema mit der Palmbräu-Brauerei verbunden wird, bleibt allerdings noch eine Überraschung. Mit "Prall gefüllt und traditionell" wird es in der Halle "kartoffeln". Vereint ist das alles unter dem Motto, dass die Natur alle Sinne berühren kann.

Jeden Donnerstagabend schwingen sich die "KraichgauheldenInnen" auf die Bühne. Darunter sind Formationen wie "Diana Ezerex & Band", die Liedermacherein Marlene und die "UnderCoverBoys". Einige haben ihre Teilnahme bereits zugesagt. Bewegung für alle Generationen unter fachkundiger Anleitung bietet die Veranstaltung "Fit im Park", Unterhaltsames das "Eppinger Stadtg‘schpräch", und immer an Sonn- und Feiertagen finden ökumenische Gottesdienste statt. Wer gern singt oder es einfach mal probieren möchte, kann das ganz zwanglos bei den Mitmachkonzerten der Eppinger Chöre. Verschiedene Veranstaltungen und Ausstellungen gibt es durchgängig auch im "Treffpunkt Baden-Württemberg" des Landes.

"Machen sie kräftig Werbung", bittet Grünenwald, denn das beste Veranstaltungskonzept bringt bekanntlich nichts, wenn niemand davon erfährt. Genau dort aber liegt derzeit das Problem: Im Zuge der Pandemie wurde und wird weiterhin vieles abgesagt, und damit auch Veranstaltungen, bei denen die Fachwerkstadt die Werbetrommel für ihre Gartenschau rühren wollte. Erst kürzlich wurde die Tourismusmesse CMT in Stuttgart abgesagt, bei der man ein breites Publikum erreicht hätte.