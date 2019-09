Von Karoline Beck

Bad Rappenau. Ein riesiges, kunterbuntes Angebot erwartete die Besucher auf der elften Gartenmesse "Garten & Genuss" in der Kurstadt. Im Ambiente des Salinenparks genossen die Besucher bei strahlendem Sommerwetter, neben den kommerziellen Angeboten, die Blütenpracht und die große Auswahl an kulinarischen Schmankerln.

Als Nachfolgeveranstaltung der Landesgartenschau hat sich die Gartenmesse bestens etabliert und zog in diesem Jahr knapp 9000 Besucher, und somit nicht ganz so viele wie erwartet, aus dem gesamten Landkreis und darüber hinaus an. Dass der Besucherstrom am Samstag nicht ganz so groß war, begründet BTB-Chef Dieter Wohlschlegel mit den zahlreichen Konkurrenzveranstaltungen, die zeitgleich in der Region liefen, wie die Bundesgartenschau und das Weindorf in Heilbronn, Kerwe in Fürfeld, Obergimpern oder Stebbach und auch das sommerliche Wetter am letzten Freibadtag.

"Samstags kommen viele nur zum Schauen", erklärte Fridolin Heilig, Gärtner aus Waibstadt, der schon seit der ersten Gartenmesse dabei ist. "Am Sonntag kommen die Familien." Viel zu tun, haben er und seine Helfer an seinem Stand und packen eine Pflanze nach der anderen ein. "Es sind jetzt die winterharten Pflanzen, Stauden und Kräuter, die wir hier verkaufen", berichtete Heilig.

Gute Geschäfte machten auch andere Anbieter. Am Stand bei Martin Strecker bildete sich eine lange Schlange. Hier gab es "Bauernhof-Eis". Ist es anders, als das gewohnte Eis? "Es schmeckt viel intensiver, nach dem, was dem Namen nach darin sein soll", fanden die Freundinnen Melanie Schmücker und Jasmin Walter.

Außergewöhnliches gab es auch am Stand des Metallbaubetriebs HWL aus Aglasterhausen. "Wir bieten Geräte für das etwas andere Grillerlebnis an", erklärte Simon Hanke. "Anfangs war es für uns nur ein Hobby. Jetzt sind wir damit an die Öffentlichkeit gegangen und sind von der großen Resonanz ganz begeistert." Viele Besucher interessierten sich für die kuriosen Grillgeräte aus umgebauten alten Ölfässern und Gasflaschen.

Etwas für die Gesundheit hatte Petra Witzl aus Sensbachtal aus dem Odenwald im Angebot. Sie bot viele verschiedene Honigsorten wie beispielsweise Urhonig und den Weihrauchhonig an. "Aufgelöst in etwas Tee oder Wasser ist er sehr gut bei Erkältungen", erklärte sie. Nett und aufgeschlossen fand nicht nur sie das Publikum. Auch dem Team vom Yogahaus aus Gundelsheim, das sich in Q5, einem der ehemaligen Gartenbau-Karres der Landesgartenschau eingerichtet hatte, gefielen nicht nur das Ambiente, sondern auch die vielen Gespräche, die sie hier führen konnten. Als Kostprobe für ihre Angebote konnten Interessierte hier eine Klangmassage oder eine Klangreise erleben.

Ausgesprochen groß war das Angebot an Dekorationsgegenständen für das Haus und den Garten. Aber es gab auch Schmuck, Textilien und Möbel für drinnen und draußen. Insgesamt waren es 140 Anbieter. "Wir hatten auch schon mehr Stände auf der Messe, aber so, wie es jetzt ist, ist es ganz gut", berichtete Wohlschlegel. So gebe es kein Gedränge zwischen den Ständen und es wäre nicht zu viel für die Gäste. "Jeder Besucher hat so die Möglichkeit, auch jeden Stand anschauen zu können."

Eingespannt war Dieter Wohlschlegel an den zwei Tagen nicht nur in seiner Eigenschaft als BTB-Chef, sondern auch als Chauffeur: "Zu dritt sind wir an den zwei Veranstaltungstagen mit dem ,Pflanzen-Taxi‘ ständig unterwegs", sagte er. Manche Leute hätten sehr viele Pflanzen eingekauft und hätten auch sehr viel Wertschätzung für die Unterstützung. Auch das Angebot mit der kostenlosen "Pflanzengarderobe" an der man die Einkaufe zwischenparken konnte und dem "Gartenschau-Bähnle" wurde sehr gut angenommen.

Aber nicht nur für den Kommerz, auch für die Unterhaltung und den Gaumen boten sich bei "Garten & Genuss" zahlreiche Möglichkeiten, wie die Mitmach-Aktionen für Kinder, die Märchenstunden und das große kulinarische Angebot von italienischer und schwäbischer bis zur gehobenen Küche regionaler Gastronomen.