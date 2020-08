Von Eric Schmidt

Sulzfeld. Die Pressemitteilung kam dieses Mal per Whatsapp. Aus dem Urlaub aus Tirol informierte Johannes Schinko die Medien über die neuesten Entwicklungen im Fußballkreis Sinsheim. Es waren keine guten Nachrichten, die der stellvertretende Kreisvorsitzende am Dienstag um 16.12 Uhr in seiner Eilmeldung verkünden musste. Das für 19 Uhr geplante Kreispokal-Halbfinale FVS Sulzfeld - FC Zuzenhausen II? Kurzfristig abgesagt. Das Finale am Samstag? Gestrichen. "Es geht leider nicht anders. Alles so zu lassen, wie es ist, wäre in dieser Situation einfach zu riskant", sagte Schinko auf Nachfrage der RNZ.

Hintergrund des Totalausfalls: ein Corona-Verdachtsfall beim FVS Sulzfeld. Ein Nachwuchsspieler war in seinem Urlaub mit vier Freunden auf Malta – der junge Mann, mit dem er sich das Zimmer teilte, ist inzwischen positiv auf Covid-19 getestet. Am Montag ging nun auch der FVS-Kicker zum Corona-Check.

"Die Schlimmste unserer Befürchtungen ist eingetreten. Alles, was wir geplant haben, ist erst einmal für die Katz", sagt Johannes Schinko. Letztlich habe man keine andere Wahl gehabt, als erst einmal auszusetzen mit dem Wettbewerb. Da das Testergebnis erst heute vorliegen werde, sei eine Verlegung der Partie auf Mittwoch keine Option. Der Donnerstag gehe wegen einer Schiedsrichterhauptversammlung nicht, der Freitag am Tag vor dem Finale mache ebenfalls keinen Sinn.

Tief getroffen ist der FVS Sulzfeld. Statt zu spielen traf sich der A-Ligist am Dienstagabend mit der Mannschaft zu einer Krisensitzung. Corona? "Ich kann es nicht mehr hören", erklärte Vereinschef Bernd Hildebrand. Er weiß: "Sollte der Test positiv ausfallen, müssen wir uns alle testen lassen. Nach seiner Rückkehr aus Malta hat unser Spieler eine Woche lang mit der Mannschaft trainiert. Symptome hatte er nicht." Ausdrücklich bedanken möchte sich Hildebrand bei den Verantwortlichen des Fußballkreises und des FC Zuzenhausen für ihr Verständnis und ihr Entgegenkommen. "Wir hatten schon befürchtet, dass unser Spiel als verloren gewertet wird."

Nein, das wird es nicht. Ein Ausschluss sei nie ein Thema gewesen. "Wir schmeißen Sulzfeld deshalb nicht aus dem Wettbewerb", stellt Herwig Werschak, der Fußballkreis-Vorsitzende (Foto: Lörz), klar und ergänzt: "Falls das Testergebnis negativ ausfällt, werden die Vereine eine Lösung finden. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Sollte der Test positiv sein, könnten wir im Süden des Fußballkreises ein Problem haben."

Vorstandskollege Johannes Schinko spricht von "einem Schuss vor den Bug". Er hofft, dass alles sich in Wohlgefallen auflöst und gut wird – genauso wie Bernd Hildebrand. Mit Blick auf die gesamte Saison hat der FVS-Vorsitzende allerdings kein gutes Gefühl: "Ich glaube nicht, dass diese Runde lange geht."