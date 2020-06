„Fridays for Future“ machen sich bei der Kundgebung in der Allee für die Nutzung von Sonnenenergie stark. Foto: Tim Kegel

Sinsheim. (tk) Nach längerer Corona-bedingter Pause können sie wieder protestieren. Für die Erreichung der Klimaziele, für den Kohleausstieg und mehr: "Wir sind das Blut von überall – wir sind das Volk vom Erdenball" hieß es im Song alternativer Liedermacher um den Hilsbacher Independent-Musiker Duke Meyer, die am Freitag bei einer Kundgebung von "Fridays for Future" und ihres Ablegers "Parents for Future" aufgetreten sind.

Originäre Botschaft jedoch war, dass die Bevölkerung für den "Umbau unserer Gesellschaft", dringend auf regenerative Energien angewiesen sei, und jeder etwas dafür tun könne, etwa in Form eines Balkon- oder Terrassenkraftwerks zur Stromerzeugung, aber dass dies allein nicht ausreiche.

Rund 30 Teilnehmer der Kundgebung kritisierten mit bunten Fahnen, Solarsymbolen, Spruchbändern und lauten Rufen das "Kohleeinstiegsgesetz" der Bundesregierung, wie Organisatorin Yushka Brand es nannte, die Inbetriebnahme des Kohlekraftwerks "Datteln 4" im Mai dieses Jahres sowie vertragliche Vereinbarungen mit Unternehmen der Kohleindustrie über garantierte Fördermengen.