Bad Rappenau-Grombach. (fsd/zg) Die Kraichgauwanderer aus Grombach haben dieser Tage allen Grund zum Feiern. Vom Deutschen Volkssportverband (DVV) wurde ihr Wanderweg "Fünfmühlental - Burg Guttenberg" zum schönsten Wanderweg Deutschlands 2018 in der Kategorie Land und Natur, Themenschwerpunkt Burgen, Schlösser und Ruinen, gekürt. "Die vielen Bemühungen und die Unmenge an Arbeit, die mit der Einrichtung ’Permanenter Wanderwege’ verbunden sind, haben sich gelohnt", freut sich Rolf Morasch. "Einmalige Landschaft, herrliches Mühlental, eindrucksvoll schöne Burganlage mit weitem Blick auf das Heilbronner Unterland und zum Neckar", beschreibt der Vereinsvorsitzende die sieben beziehungsweise zwölf Kilometer lange Wanderroute. "Das Fünfmühlental gibt einiges her, der Weg ist anspruchsvoll und wir erhalten eine gute Resonanz. Wir waren total überrascht, dass wir gewonnen haben."

Startort ist das Café Betz mit eigener Bäckerei in Siegelsbach. Auch dafür gab es bei der Stimmabgabe der Wanderer viel Lob: "Gemütliche, kleine Bäckerei mit leckerem Kuchen und Sitzmöglichkeiten im Freien." Morasch erklärt: "Dort kann man sich eine Startkarte für zwei Euro kaufen und bekommt eine Wegbeschreibung. Entlang der Strecke sind Selbstkontrollpunkte, an denen Buchstaben zu sehen sind, die auf der Karte eingetragen werden." Am Ende werden die Startkarten wieder im Lokal mit ausgefüllter Adresse abgegeben und der Wanderer erfasst.

Historisch kultureller Höhepunkt des Wanderwegs ist die spätmittelalterliche Höhenburg Guttenberg. "Hier sollten die Wanderer unbedingt eine Rast einlegen", finden die Kraichgauwanderer. Seit fast 800 Jahren ist die Burg kontinuierlich bewohnt. Die Burgschenke ist von April bis Oktober jeweils von Mittwoch bis Sonntag ab 12 Uhr geöffnet. Das Burgmuseum zeigt Rüstungen und bietet Einblicke in die Welt des Mittelalters. In der Greifenwarte werden verletzte Raubvögel gepflegt und Jungvögel aufgezogen. Von den Zinnen aus bietet sich ein fantastischer Blick über das Neckartal.

"Das Fünfmühlental ist eine der schönsten und interessantesten Natur- und Wandergebiete der Region Kraichgau-Neckartal", lautet die Meinung der Grombacher. Es ist ein waldumsäumtes Seitental hoch über dem malerischen Flusstal. Romantisch schlängelt sich der Mühlbach durch den weichen Kalkstein. Er lieferte die Energie für die klappernden Mühlräder der einst sechs Mühlen. Fünf von ihnen sind heute noch zu bewundern.

826 Personen haben im zurückliegenden Jahr den Weg erwandert. "Es ist sagenhaft, wo sie alle herkommen", ist Morasch begeistert. "Sie kamen aus ganz Deutschland." Der Vereinsvorsitzende hofft, dass die 2017 eingerichtete Wanderstrecke "einen Schub bekommt" und noch mehr Naturbegeisterte den Weg kennenlernen. Die Kraichgauwanderer haben sich in der Vergangenheit des Öfteren von der Schönheit eines vom DVV aufgezeichneten Wanderweges selbst überzeugt. Die Marke von 1000 Wanderern soll nun geknackt werden.

Und dies ist auch durchaus realistisch, das Wandern liegt wieder im Trend. "Geführte Wanderungen werden immer beliebter. Auch die permanenten Wanderwege haben zugenommen", weiß Morasch. Doch dem gegenüber stehen Veranstaltungen wie die "Internationalen Volkswandertage", die verschiedene Vereine in den warmen Monaten ausrichten. "Die sind auf dem absteigenden Ast", erklärt Morasch. Es gebe zwar genug Leute, die wandern, aber nur die wenigsten wollen sich im Verein einbringen. "Es gibt immer weniger Vereine, die etwas veranstalten."

Probleme mit den Mitgliederzahlen haben die Kraichgauwanderer nicht. Rund 100 Wanderbegeisterte zählen die Grombacher. "Plus 50 bis 60, die nicht im Verein sind, aber unter unserem Namen laufen", erklärt Morasch. Nicht selten ist die Reisegruppe aus dem Bad Rappenauer Ortsteil die Größte bei Veranstaltungen. Am Sonntag geht es für Morasch und Co. auf eine Tour ins Elsass. "Zehn bis zwölf Fahrten machen wir im Jahr." Dabei gehe es darum, dass sich die Vereine gegenseitig unterstützen. So hoffen die Grombacher nach ihren Besuchen auf entfernten Wanderstrecken auf einen Gegenbesuch.

Info: Die Kraichgauwanderer bieten am Samstag, 15. September, eine rund sechs beziehungsweise elf Kilometer lange geführte Wanderung an. Für das leibliche Wohl ist gesorgt und auf den Strecken werden kostenlos Getränke und kleine Snacks gereicht. Beginn ist um 10 Uhr beim Züchterheim.