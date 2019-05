Schwaigern. (pol/rl) Zu einem folgenschweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagnachmittag gegen 17.45 Uhr auf der Bundesstraße B293 nahe Schwaigern. Ein 30-jähriger Ford-Fahrer war in Richtung Heilbronn unterwegs, als er unvermittelt auf die Gegenfahrbahn geriet. Hier prallte der Ford frontal gegen einen entgegenkommenden Audi. Eine hinter dem Audi fahrende VW-Lenkerin versuchte noch auszuweichen und geriet dadurch in den Straßengraben.

Der Fordfahrer und der Fahrer sowie Beifahrer im Audi wurden schwer verletzt. Der Sachschaden soll rund 50.000 Euro betragen.

Die B293 bleibt bis auf Weiteres (Stand: 19.05 Uhr) voll gesperrt.