Von Christian Beck

Sinsheim. "Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut!" Rund 80 Schüler demonstrierten am Freitagmorgen für den Klimaschutz - zum Teil lautstark. Unter dem Motto "Fridays for Future" hielten sie zunächst vor dem Wilhelmi-Gymnasium Transparente hoch, später wurden vor dem "Wächter" in der Innenstadt Reden gehalten.

"Fridays For Future"-Demo in Sinsheim - Die Fotogalerie









Es ist die erste Demonstration dieser Art in Sinsheim: Am vergangenen Freitag hatten Jakob und Dorothea Tsantilis sich noch alleine engagiert, jetzt sind beide wieder dabei - mit ordentlich Verstärkung allerdings. "Das ist eine positive Überraschung", findet Jakob. Neben Schülern des Wilhelmi-Gymnasiums sind auch Jugendliche der Kraichgau-Realschule, der Albert-Schweitzer-Schule sowie der Theodor-Heuss-Schule mit dabei. Und auch ein paar Schülerinnen der Realschule Waibstadt und des Adolf-Schmitthenner-Gymnasiums aus Neckarbischofsheim sind nach Sinsheim gekommen.

Offiziell entschuldigt, wie alle Schüler betonen. Während manche Lehrer mit der Aktion sympathisieren würden, sehen dies viele Rektoren allerdings sehr kritisch: Eine Teilnahme an der Demonstration während der Schulzeit könne als Entschuldigungsgrund nicht akzeptiert werden, erklärt Thomas Gißmann, Schulleiter des Wilhelmi-Gymnasiums.