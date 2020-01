Von Julian Buchner

Sinsheim. Spektakuläre Flammenbilder, riesige Trümmerfelder untermalt von spannungsgeladener Musik: Mit einem Bilderrückblick auf das letzte Einsatzjahr leitete die Freiwillige Feuerwehr Sinsheim, Abteilung Stadt, ihre Generalversammlung ein. Patrick Bräunling, erst seit wenigen Monaten Leiter des Technischen Hilfswerks Sinsheim (THW), verdeutlichte, "wie gut die Zusammenarbeit der verschiedenen Hilfsorganisationen hier untereinander klappt". Deshalb hatten sich Vertreter von DRK, Polizei und THW mit ihren Kollegen zum großen "Familientreffen" zusammengefunden.

Dass die Floriansjünger im vergangenen Jahr jede Menge zu tun hatten, unterstrich die vom stellvertretenden Kommandanten Thomas Nerpel vorgetragene Statistik. Auf 250 Einsätze (2018: 298) kann die Abteilung zurückblicken. Von schweren Unfällen auf Autobahn sowie Bundes- und Landstraßen über Tür- und Fahrstuhlöffnungen war alles dabei. Auch Skurriles forderte die Wehrleute, wie eine Hundehalterin, die ihren Vierbeiner retten wollte, der in die Elsenz gefallen war, und die schließlich selbst gerettet werden musste. 93 Mal wurde die Feuerwehr zu Hilfeleistungseinsätzen gerufen, fast die Hälfte war mit Personenrettung verbunden. Die traurige Bilanz: zehn Tote und 40 Verletzte.

Den größten Anteil hatte auch in diesem Jahr die berüchtigte Bundesautobahn A6, wie Nerpel in seiner Rede festhielt. "Wir mussten unser Können unter Beweis stellen und Personen aus ihren völlig deformierten Wracks schneiden." Er listete eine Reihe von Daten auf, an denen sie zu Unfällen gerufen wurden. Das schwerste Unglück rief die Männer und Frauen Anfang April auf den Plan. Auf der A 6 bei Dielheim hatte ein Sprinter am Stauende einen mit zwei Personen besetzten Wagen auf einen Sattelzug geschoben und ein Flammeninferno ausgelöst – zwei Frauen verbrannten. "Dieser zunehmenden psychischen Belastung kann man sich nur durch laufende Fortbildungen und Übungen stellen", meinte Kommandant Thorsten von Hausen und verwies auf in diesem Jahr stattfindende Lehrgänge.

Die Ereignisse konnten die insgesamt positive Bilanz der Abteilung Stadt aber nicht trüben. Ein neuer Kommandowagen für Stadtbrandmeister Michael Hess wurde angeschafft. Drei neue Fahrzeuge sollen den Fuhrpark ab diesem Jahr unterstützen und die zum Teil fast 30 Jahre alten Fahrzeuge ersetzen. Stolz verkündete von Hausen die Anstellung zweier neuer Hauptamtlicher. "Das ist eine gute Entscheidung, nicht zuletzt, da unser Dienstleistungsumfang immer größer wird."

Das soll auch für Entlastung bei der Tagesverfügbarkeit in den Stadtteilen sorgen. Hier sei es zu teilweise brenzligen Situationen aufgrund schlechter Verfügbarkeit der Kräfte gekommen. Die Unterstützung der Kameraden aus der Kernstadt soll dies entspannen. Insgesamt ruhiger wurde es – so stellte er fest – auf dem unfallträchtigen Streckenabschnitt der Autobahn. Einige tödliche Unfälle habe es zwar gegeben, doch war es während des Baustopps wegen der Bundesgartenschau und den damit schwindenden Stauenden zu weniger schweren Unfällen gekommen.

Als schwierig bezeichnete von Hausen die Anfahrtssituation rund um den Baustellenabschnitt zwischen Sinsheim und Wiesloch, Fahrtrichtung Mannheim. Während es auf der Hauptunfallstrecke – dem berüchtigten "Flugplatz" bei Kirchardt – drei Fahrspuren und eine ausreichend große Standspur gibt, stehen in der Baustelle nur zwei verengte Fahrspuren ohne Seitenstreifen zur Verfügung. "Der private Autobahnbetreiber unterstützt uns hier ungemein mit Zufahrten in der Baustelle, doch kommt es immer wieder zu Situationen, in denen mit den großen Löschfahrzeugen kein Durchkommen mehr ist", sagte von Hausen. Hier zeige sich einmal mehr, wie wichtig die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Wiesloch sei. Bei Unfällen fahren beide Wehren an, um den Einsatzort schnellstens zu erreichen.

Oberbürgermeister Jörg Albrecht versprach, dass sich in puncto neues Feuerwehrgerätehaus bald etwas tun werde. Es soll auf dem 2,7 Hektar großen Gelände der ehemaligen Autobahnmeisterei in der Schwarzwaldstraße entstehen, das verkehrsgünstig an Autobahn und nahe der Stadtmitte liegt. Man habe diesen Standort nach vielen Gesprächen mit der Feuerwehr für gut befunden und sei derzeit mit den Planungen beschäftigt. Im Haushalt 2020 seien Mittel für das Vergabeverfahren eingeplant. Das Land stellte für das Zehn-Millionen-Euro-Projekt eine Förderung von rund 700.000 Euro in Aussicht. "Ein Witz", findet Albrecht und verweist auf den umständlichen Behördenweg. Das schenke man sich lieber und bringe es aus eigener Tasche schneller über die Bühne. Im Gemeinderat gäbe es nie Diskussionen, wenn es um die finanzielle Unterstützung der Floriansjünger gehe. So habe man im letzten Jahr neue Einsatzkleidung geordert, neue Helme sollen Albrecht zufolge in diesem Jahr ebenfalls kommen.

Ein großes Lob sprachen nahezu alle Redner der hervorragenden Jugendarbeit aus. So zählte die Jugendfeuerwehr im Jahr 2019 22 Mitglieder (zehn Mädchen und zwölf Jungen). Fünf von ihnen wurden von Stadtbrandmeister Hess in den aktiven Dienst übernommen. "Das ist eine hervorragende Bilanz und wir wüssten nicht, was wir ohne die Jugendarbeit machen würden", lobte Kommandant von Hausen. Schließlich sei es heute nicht einfach, für den Feuerwehrdienst zu begeistern. Albrecht dankte allen Firmen, die ihre Mitarbeiter für Einsätze freistellten, und wünschte seinen Kameraden ein möglichst einsatzarmes Jahr – aus dem alle gesund wiederkommen.