Sinsheim. (cbe/zg) Online statt per Telefon: Wer ins Freibad möchte, soll seinen Besuch nun per Internet unter www.freibad-sinsheim.de reservieren. Dort ist der Link zum Onlineshop des Freibad vermerkt. In Zeiten der Corona-bedingten Einschränkungen können nun dort Karten fürs Freibad gekauft werden.

Seit der Freibad-Öffnung am 9. Juni mussten Freibadfreunde ihren Besuch per Telefon anmelden, erklärt Stadtwerke-Leiter Andreas Uhler. Das sei für jene, die ins Freibad wollten, umständlich gewesen, berichtet Uhler, für die Mitarbeiter am anderen Ende des Telefons war es viel Arbeit. Die Lösung per Internet sei nun bequemer und rund um die Uhr möglich. Zudem ist ein zeitlicher Vorlauf nicht mehr nötig: Wer bislang ins kühle Nass springen wollte, musste im Regelfall einen bis drei Tage vorher reservieren. Dies ist online nun nicht mehr nötig. Damit ist dann – freie Plätze vorausgesetzt – ein Freibadbesuch auch für Kurzentschlossene wieder möglich.

Bei der Buchung können der gewünschte Tag sowie die gewünschte Kategorie ausgewählt werden: Das Vormittags-Schwimmen von 9 bis 11.30 Uhr (nur im Schwimmerbecken) kostet einheitlich 2,50 Euro. In dieser Zeit dürfen 60 Personen gleichzeitig ins Becken. "Das reicht aus", sagt Uhler. Die Gruppe, die eher früh schwimmt, sei treu, aber begrenzt. Danach wird das Bad gereinigt und desinfiziert.

Das Familien-Schwimmen von 12.30 bis 20 Uhr – hier sind Schwimmerbecken, Nichtschwimmerbecken, Planschbecken, Kletter-/Schlammspielplatz und Liegewiese zugänglich – kostet für Erwachsene vier Euro und ermäßigt 2,50 Euro. Hier dürfen sich 960 Personen gleichzeitig im Bad aufhalten. Und hier wird das Problem der telefonischen Anmeldung deutlich: "Das schaffen wir nicht", sagt Uhler schlicht. Bislang hätten sich bis zu 450 Personen per Telefon gemeldet und die Mitarbeiter gut gefordert.

Abend-Schwimmen von 18 bis 20 Uhr – hier kann ebenfalls das Schwimmerbecken, der Nichtschwimmerbecken, das Planschbecken sowie Kletter-/Schlammspielplatz und Liegewiese genutzt werden – kostet einheitlich 2,50 Euro. Hier dürfen 100 Gäste ins Bad. Sollte die Nachfrage am Abend steigen, lässt sich die maximal erlaubte Zahl der Badegäste laut Uhler aber erhöhen.

"Wir sind sehr zufrieden", sagt Uhler was den Betrieb des Freibads anbelangt. In den ersten beiden Wochen seien jeweils etwa 1000 Besucher gekommen. Diese Woche seien es mehr, am Mittwoch kamen 600. Noch bewege man sich aber nicht an der Corona-bedingten Kapazitätsgrenze. Die Badegäste beschreibt Uhler als diszipliniert, es gebe nur wenig Kritik, und die sei im Regelfall konstruktiv. So habe ein Gast gefragt, warum es keine Saisonkarten gibt – im vergangenen Jahr wurden 5000 verkauft. Laut Uhler sind Dauerkarten aber in diesem Jahr nicht machbar: "Wir wissen ja nicht, ob wir im Laufe der Saison wieder einmal schließen müssen."

Zur Vermeidung von Warteschlangen am Eingang erfolgt der Zugang zum Freibad beim Vormittags-Schwimmen sowie beim Familien-Schwimmen in zwei Zeitfenstern. Die jeweils verfügbaren Restplätze werden im Onlineshop angezeigt.

Bei der Buchung müssen entsprechend der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg die Kontaktdaten der Besucher – auch aller Besucher unter vier Jahren mit freiem Eintritt – angegeben werden. Die Tickets können per Sofortüberweisung, Kreditkarte (Visa und Mastercard) und Paypal bezahlt werden. Nach erfolgreichem Zahlvorgang wird das gebuchte Ticket an die angegebene E-Mail-Adresse verschickt. Das Ticket kann ausgedruckt oder digital an der Kasse vorgezeigt werden.

Soweit beim Familienschwimmen ein kostenloses Ticket für Kinder unter vier Jahren oder ein ermäßigtes Ticket gebucht wird, muss ein Ausweis der Person beim Eintritt vorgezeigt werden. Die gekauften Eintrittskarten können weder umgetauscht noch erstattet werden.

Fragen zum Onlineshop werden unter Telefon 07261 / 404-342 von Montag bis Donnerstag von 9 bis 16 Uhr sowie freitags von 9 bis 12 Uhr beantwortet.

Personen, denen kein Internetanschluss zur Verfügung steht, können einige wenige Restplätze weiterhin von Montag bis Sonntag von 9.30 bis 10.30 Uhr sowie von 15 bis 17 Uhr unter Telefon 07261 / 404-865 reservieren.

Info: www.freibad-sinsheim.de