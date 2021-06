Von Tim Kegel

Sinsheim. Die Sonne scheint. Ein laues Lüftchen weht. Die Lerchen singen. Termin ausgemacht, Sars-CoV 2-Schnelltest bei einem reputablen Anbieter gemacht – und ab ins Freibad. Am Eingang dann der Ärger: Ausweis vergessen. Und tschüss, das war’s dann für heute.

So und ähnlich hat es sich wegen des Notbetriebs der Corona-Verordnung in den vergangenen Tagen mehrfach zugetragen in Sinsheim: Kunden hätten zwar Zeitfenster gebucht, Impf- oder Genesenen-Nachweise mitgebracht – "alles perfekt" – und sich in der zurzeit noch überschaubaren Warteschlange eingereiht. Doch einige von ihnen hatten – Stadtwerke-Chef Andreas Uhler kann’s bestätigen – nicht an den Identitäts-Nachweis gedacht, den man fürs Einchecken benötige. Ins Freibad gehe man "nun einmal mit kleinem Gepäck", kann Uhler nachvollziehen: "Das könnte auch mir passieren." Trotzdem: Einige dieser Fälle habe man wegschicken müssen.

Dies "mit denkbar gemischten Reaktionen". Und was dann kam, reichte von eingeschnappten Badefreunden bis hin zu Beleidigungen und Diskussionen über Sinn und Unsinn der Maßnahmen.

Auch Stammkunden seien von der restriktiven Herangehensweise betroffen gewesen, räumt er ein, denn "nicht jeder Mitarbeiter kennt diese". Doppelt ärgerlich. Und wie aus anderen Quellen zu erfahren war, wurden von Badegästen auch Dokumente anderer Personen vorgezeigt. Die Rede war konkret "von einem Impfbuch", was man bei der Stadtverwaltung weder bestätigt noch verneint. Oberbürgermeister Jörg Albrecht sagt jedoch, dass es "Betrugsversuche gegeben" habe. "Sehr vereinzelt" zwar. Doch dies habe nun eben bewirkt, dass im Freibad genauer hingeschaut werden müsse. Auch ein Sicherheitsdienst hilft an der Pforte beim Prüfen der Unterlagen.

Noch gehe dies relativ einfach. Zwischen 150 und 180 Besucher zählt man zurzeit an guten Tagen im Freibad, wie Uhler sagt. Doch mit den erneuten Lockerungen der Corona-Verordnung ab 2. Juni, der angekündigten Schönwetterphase, dem Feiertag an Fronleichnam und dem kommenden Wochenende könne dies schnell anders aussehen. Rund 900 Gäste kann das Freibad aufgrund von dessen Größe laut aktuellem Verordnungsstand zeitgleich begrüßen.

Sich bei diesem Andrang mit Einzelfallprüfungen zu beschäftigen und auf Diskussionen einzulassen, dürfte schwierig, ja unmöglich werden, beugen Uhler und Albrecht vor. Warum Menschen sich ungetestet in Kaufhäusern und Friseursalons bewegen dürfen, nicht jedoch im Freibad unter freiem Himmel, wo sich alles bestens verteilt und Ansteckungsgefahren gegen Null gehen – Uhler "weiß es auch nicht", räumt er ein. Als Kommune müsse man die Vorgaben nun einmal umsetzen. "Ich bin mir sicher, dass derjenige, der das bestimmt hat, sich viel dabei gedacht hat", sagt Uhler mit leichtem Unterton.

Die Testgebote in Freibädern sieht auch Albrecht kritisch, "zumal es Bundesländer gibt, die es anders praktizieren". Eine Einrichtung in der Größe des Sinsheimer Bads ungetestet zu besuchen, sei "aus virologischer Sicht absolut zu rechtfertigen", so Albrechts Auffassung, was seiner Ansicht nach "genauso für Biergärten und Außengastronomie" gelte. Bei derlei Widersprüchlichkeiten habe man im Rathaus "mit steter Regelmäßigkeit politisch interveniert" und stehe "in gutem Kontakt mit Albrecht Schütte", dem Landtagsabgeordneten der hiesigen Christdemokraten.

Um kurzfristig für "möglichst stress- und sorgenfreies Schwimmen, frei von Ärgernissen", zu sorgen, wie Uhler es nennt, betone man lieber "einmal mehr als zu wenig" die Notwendigkeit eines "Ausweisdokuments". Dies könne ein Führerschein, ein Personalausweis oder ein Kärtchen der Krankenversicherung sein. Uhler gesteht, "dass es nicht leicht fällt", Gäste wegzuschicken; "alle hoffen, dass die Prozedur irgendwann nicht mehr nötig sein wird." Die Zeichen stünden "nicht schlecht", glaubt er. Vergangenes Jahr hatte das Freibad am 9. Juni geöffnet.