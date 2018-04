Reichartshausen. (cba) Ziemlich entschleunigt fließen gerade zwei Millionen Liter Wasser ins Schwimmbecken, denn in gerade mal drei Wochen stürzen sich wieder Badegäste mit hoher Fallgeschwindigkeit in die mit großer Sorgfalt vorbereiteten Fluten. Seit Mitte März bereits wienern die Schwimmmeister das Freizeitbad, bringen die Technik auf Vordermann, bessern da aus, erneuern dort und wintern in großem Stil aus. Am kommenden Montag startet außerdem der Kartenvorverkauf für die anstehende Saison.

"Das Becken ist zur Hälfte gefüllt", verkündet Ralf Jung. Sein Kollege, Christian Thom, sitzt währenddessen gerade über den Prüfungsbögen für seinen Meisterkurs und will mit abgeschlossener Ausbildung als Schwimmmeister in die Saison starten. Die ganz großen innovativen Neuerungen wird es diesen Sommer nicht geben, Instandhaltungsarbeiten jedoch sind vor dem ersten Öffnungstag reichlich zu erledigen: So wurde gerade die neue Chlormessanlage eingebaut, die Umkleidekabinen sind gestrichen worden, Spuren und Graffiti der letzten Jahre sind nun einem einheitlich sauberen Erscheinungsbild gewichen. In den nächsten Tagen sollen außerdem die Sitzmöbel ausgetauscht werden.

Schwimmmeister Ralf Jung macht sich gerade im Technikraum zu schaffen: Dort muss die Filteranlage, das Herzstück der Schwimmbad-Wasseraufbereitung, aufgefüllt werden mit dem Filtermaterial Hydroanthrazit. Auch die Grünanlagen müssen von den Rückständen des Winters gesäubert werden.

Im Rathaus gehen unterdessen die ersten Saisonkarten in den Handel. Wer sich früh entscheidet, den Sommer über im Freizeitbad Reichartshausen die inneren Akkus aufzuladen, profitiert von passablen Rabatten. Übrigens: Wer mit dem Pedelec das Schwimmbad ansteuert, kann auch dessen Akkus auffüllen: Eine Ladestation soll in Kürze installiert werden.

Info: Die Karten kosten im Vorverkauf von 16. bis 21. April für Erwachsene 45 Euro, für Schüler, Studenten, Schwerbeschädigte und Rentner 28 Euro. Kinder von fünf bis 15 Jahren zahlen 20 Euro, die Familienkarten (zwei Elternteile und Kinder) kostet 90 Euro, für ein Elternteil mit Kindern 58 Euro. Ein gestaffelter Vorverkauf findet in diesem Jahr nicht statt. Für jedes Familienmitglied ist ein Foto erforderlich (ebenfalls im Komm-in erhältlich). Das Schwimmbad öffnet am 1. Mai, dann gelten die regulären Eintrittspreise: 50, 32, 25, 100 und 65 Euro.

Kartenvorverkauf im Komm-in von Montag bis Freitag 8.30 bis 12.30 Uhr und 14 bis 17 Uhr, donnerstags ist außerdem mittags bis 18 Uhr geöffnet, samstags von 9 bis 12 Uhr. Das Freizeitbad öffnet am Dienstag, 1. Mai. Öffnungszeiten täglich von 8 bis 20 Uhr.