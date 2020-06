Von Armin Guzy

Bad Rappenau-Bonfeld. Ob Montserrat Caballé einen Schnauzbart hatte, ist Ansichtssache. Jedenfalls in Bad Rappenau. Neben dem Empfangstresen im erweiterten "Best Western"-Hotel hängt ein großformatiges Porträt der verstorbenen Operndiva. Tritt der Betrachter zwei Schritte nach rechts, ist der Bart da und die Überraschung groß: Die Caballé verwandelt sich in den nicht minder legendären Sänger Freddie Mercury.

Foto: Armin Guzy

Der Sänger der Band "Queen" posiert auf dem Bild keck im rosa Bikini und hätte vermutlich nichts einzuwenden gehabt, hat er doch zeitlebens immer gerne viel Haut gezeigt. Von der Caballé ist hingegen nur ihre stimmliche Freizügigkeit bekannt. Das Bild vereint beide und ist als echtes Kunstwerk überdies Teil einer wohlüberlegten Werbeoffensive vor der Eröffnung des "Bikini-Art-Museums", das als BAM und mit einem weiteren kunstsinnigen Bumm den Weg in die Köpfe der künftigen Besucher finden soll.

Geschaffen hat das pastöse Caballé/Mercury-Doppel – als Gesangsduett sind beide ja bereits im Olympia-Hit "Barcelona" vereint und verewigt – der Künstler Sergi Cadenas. Der Katalane ist nicht nur bekannt für seine Verwandlungsbilder und sein Spiel mit der Doppeldeutigkeit, sondern auch dafür, keine Auftragsarbeiten zu malen – oder besser: mit Malpaste aus der Tortenspritze zu gestalten. Eigentlich. Für Alexander Ruscheinsky, den Gründer und Hauptgesellschafter der "24-Autohöfe" und Gründer des BAM, hat er gleich drei Ausnahmen gemacht: Zwei hängen nun im Hotel, in dem auch das BAM residiert, eine bald irgendwo in der Stadt, womöglich im Amtszimmer von Oberbürgermeister Sebastian Frei.

Der Ferrari-Hengst, der aus anderem Blickwinkel zum Rappenauer Stadtwappen wird. Kunstwerk überreichte Alexander Ruscheinsky (r.) am Freitag an Oberbürgermeister Sebastian Frei. Die Fotos unten zeigt das Bild, auf dem sich Operndiva Montserrat Caballé (l.) in „Queen“-Sänger Freddie Mercury (r.) verwandelt. Foto: Armin Guzy

Der freut sich am Freitag nämlich riesig, als ihm Ruscheinsky ein ebenfalls von Cadenas gestaltetes Stadtwappen überreichte. Kippt man es, changiert der steigende Rappenauer Rappen zum ebenfalls aufsteigenden rassigen Ferrari-Hengst, dem Cavallino rampante. "Bad Rappenau – der Ferrari unter den Kurbädern" steht drunter, und "Die Hauptstadt der Bademode" drüber. Was will ein OB da mehr, wenn seine Stadt solchermaßen gleich zwei Adelsschläge bekommt. "Stimmt ja auch, was draufsteht", sagt Frei, und Ruscheinsky, der in dem Wappen ein "Dankeschön für die gute Zusammenarbeit" sieht, lässt nicht unerwähnt, dass es Monate dauert, bis so ein Bild fertig ist.

Er hat aufgrund seiner persönlichen Kontakte zum Künstler gleich zwei ("Wir haben sehr dafür gekämpft) fertigen lassen – eins für die Stadt, eins fürs Hotel am Bonfelder Autohof, das gewissermaßen das "Vorzimmer" des Museums ist. Das Gebäude im Art-Deco-Stil ist damit irgendwie selbst zum Zweiteiler geworden.

"Industriearchitektur und Urlaubsfeeling treffen hier aufeinander", sagt Museumsdirektor Reinhold Weinmann, "die Besucher sind im Foyer umgeben von internationaler Kunst." Denn auch wenn Bademode – man hat der eigenen Angabe zufolge die größte und exklusivste Bademodensammlung der Welt – das große Thema ist: Bedeckt hält man sich hier nicht, sondern zeigt, was man hat. Und schlägt gerne den großen Bogen. "Eine Reminiszenz an..." sagt Weinmann mehrfach während der kleinen Führung vor der Kunstwerkübergabe.

Werke von Robson Reismarques hängen hier, der "Höhenflug" von Kirsten Serowski, die Engel "Ava" und "Marlene" von Werner und Carmen Frank. Hinter Glas empfängt die Bronzeskulptur "Janara" von Doris Geraldi die Besucher – mit Bikini und roten Boxhandschuhen ist sie zum Wahrzeichen des BAM geworden und grüßt, als mehrere Meter große Replik, Hotelgäste wie Museumsbesucher schon vom Dach aus. Draußen stehen Strandkörbe, drinnen, über der "Vagabond-Bar", sorgen originale Art-Deco-Leuchten für stimmungsvolles Licht – und ein Vertrag mit der "Dean&David"-Restaurantgruppe neuerdings auch frische Kost. Nach dem "Silent Opening" am vergangenen Freitag freut sich Pächter Kay Nekolny bereits über einen "super Zulauf."

Den wird es wohl auch geben, trotz Corona, wenn das Museum am Samstag, 5. Juli, exklusiv und kostenlos für Bad Rappenauer Bürger öffnet, bevor es dann am Sonntag jedermann offensteht. Acht bis neun Führungen sind bereits nötig, um allen Interessenten aus Bad Rappenau das Museum zu zeigen. Schließlich soll nicht mehr Rio, sondern die Große Kreisstadt am Mühlbach künftig die "Hauptstadt der Bademode" sein. Fußballer Karl-Heinz Rummenigge war am Donnerstag schon da, verrät der stolze Rastanlagen- und Museums-Chef Ruscheinsky. Man kann es nicht leugnen: Die Sache ist durchdacht. Und sie soll richtig groß werden. Die Liste der Pressevertreter vor der Eröffnung ist lang und illuster.

Bis dahin hat OB Frei möglicherweise bereits einen Platz für das neue Stadtwappen gefunden. Und vielleicht wünscht sich er nun manchmal, sein aktueller Dienstwagen ließe sich auch so einfach in einen Ferrari verwandeln, wenn er nur einen Schritt zur Seite tritt.