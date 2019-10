Von Tim Kegel

Sinsheim. Ein zum "Food Truck" umgebauter Linienbus, ein "Riesen-Museums-Memo" beim Stadtmuseum, der Heimattage 2020-Stand der Stadt Sinsheim und noch mehr Fokus auf "Non Profit"-Organisationen: So beschreibt Klaus Gaude vom Arbeitskreis Handel im Wirtschaftsforum das Fest der Sinsheimer Händler. Der 24. Sinsheimer Herbst wird am kommenden Sonntag rund um die Hauptstraße und in der Innenstadt von Sinsheim gefeiert.

"Eine bunte und abwechslungsreiche dritte Jahreszeit" bewirbt das Stadtmarketing. Der Sinsheimer Herbst erstreckt sich über Haupt- und Bahnhofstraße, Rosengasse, Allee, Burgplatz und Karlsplatz. Laut Gaude kämen am Sonntag rund 80 Stände nach Sinsheim. Sie bieten ein Marktsortiment, von klassischer Spezialitäten- und Bauernmarktware bis hin zu Kurzwaren. Ebenfalls neu sei "eine Marktbäckerei mit Live-Brotbacken", kündigt Gaude an. Es sei gelungen, die kulinarische Meile mit zahlreichen regionalen Ständen zu bestücken, darunter mehrere Weingüter, Metzgereien und landwirtschaftliche Erzeuger aus dem direkten Sinsheimer Umland. Der Nabu-Sinsheim bietet einen Stand mit alten Apfelsorten und Saftpresse an.

Gaude, Wirtschaftsforums-Vorsitzender Dr. Thorsten Seeker sowie Oberbürgermeister Jörg Albrecht werden um 11 Uhr den Markt eröffnen. Tradition bei der Herbst-Eröffnungs-Ansprachen haben Kommentare und Ausblicke des Gewerbes zum Sinsheimer Geschehen. Die Geschäfte des Einzelhandels öffnen von 13 bis 18 Uhr. Sinsheimer Autohäuser stellen von 11 bis 17 Uhr auf dem Burgplatz Neu-, Jahres- und Vorführwagen vor. Bei gutem Wetter stellen Mitglieder des Kunstkreises Kraichgau in der Allee Gemälde und Skulpturen aus.

Fast alle Exponate können auch gekauft werden. Bei schlechtem Wetter entfällt die Ausstellung. Das Stadtmuseum öffnet von 11 bis 17 Uhr. Auf dem Karlsplatz laden Kinderkarussells ein, vergnügliche Runden zu drehen. Mit einem Sonderfahrplan der Palatina Bus wird der reguläre Linienfahrplan der Stadtbusse am Sonntag erweitert.

Kaum Auswirkungen erwartet man von der Hauptstraßen-Sperrung, die erst am Montag aufgehoben wird (siehe nebenstehender Bericht). Es gelte die seit Jahren bewährte Umleitungsstrecke ums Zentrum, sagte Ralf Mörch vom Ordnungsamt der Stadt. Eine Sperrung eines Teilstücks der Friedrichstraße "wäre tödlich für den Sinsheimer Herbst" und erfolge daher erst ab Montag.