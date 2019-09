Von Christiane Barth

Sinsheim. Abheben in die Lüfte: Das muss nicht nur ein Traum bleiben. Zum Hobby haben sich das die Leute vom Flugsportring Kraichgau bereits in den fünfziger Jahren gemacht. Wie viele Flugtage es seither gegeben haben mag, kann selbst Pressereferent Robin Kemter nicht sagen. Akrobatik in der Luft, schwebende Fallschirme und ein Heißluftballon: Ein dickes Programmpaket war geschnürt, musste am Samstag wegen des Regens jedoch abgespeckt werden: Die Oldtimerflugzeuge aus Holz blieben vorerst in der Garage.

"Die Halle ist voll mit fliegendem Material", lässt Robin Kemter jedoch hoffen. Und tatsächlich: Das Wetter hielt dann doch noch. Das Brummen der Motoren kam zunächst von den drei Jak-Maschinen, darunter eine "54er", die zum ersten Mal in Sinsheim war. "Ein Flugzeug, was man nicht so oft sieht", erklärt der Fachmann. Es ist eine Kunstflugmaschine, die für Trainingszwecke konzipiert wurde und auch im präzisen Formationsflug eine gute Figur macht. Eine Jak 52, ein ehemaliger russischer Militärtrainer für die Ausbildung der angehenden Jetpiloten, hebt mit Getöse ab, während die Fluglotsen in ihrem Tower, einem alten VW-Bus, den Luftverkehr regeln.

Originell ist auch die Pitts S1, ein kleines, wendiges Motorkunstflugzeug, ein Doppeldecker in der Aufmachung eines Spielzeugs. Nicht alle Piloten rekrutierte am Wochenende alleine der Sinsheimer Verein, auch Freunde des Flugsportrings kamen kurzerhand angeflogen. Auch Habichte waren in der Luft, etwa der so genannte DFS, ein kunstflugtaugliches Segelflugzeug und eine Konstruktion von 1936, die ursprünglich für die Olympischen Spiele entwickelt wurde. Weltweit fliegen davon lediglich noch drei Nachbauten - und eine davon am Wochenende in Sinsheim.

Robin Kemter ist selbst begeisterter Segelflieger und Pressereferent des Vereins. Foto: Barth

Eine weitere, antike Segelkunstflug-Konstruktion ist der so genannte Stösser. Nur noch ein einziger Vertreter seiner Gattung weltweit ist überhaupt noch flugfähig, und ja, auch diese Rarität drehte ihre Runden über der großen Kreisstadt. Die Doppeldecker unterstrichen das Schauspiel am wolkenbedeckten Himmel, an dem rund 80 Ehrenamtliche für einen reibungslosen Ablauf sorgten.

1000 bis 2500 Meter hoch über Sinsheim zu schweben, diese Erfahrung jedoch konnten die Gäste in diesem Jahr nicht machen. Dazu wäre ein noch größerer logistischer Aufwand erforderlich gewesen. Gaudi für die Kinder war eine Art Bonbonbomber, ein Modellflugzeug, das Süßes verlor.

Die Segelfliegerei nennt Kemter "eine sichere Geschichte". Reiz dabei sei, lange Distanzen alleine mit der Sonnenkraft zu überbrücken. Für die Lizenz drückt man zwei Jahre lang die Schulbank. Der längste Flug, den die Sinsheimer von ihrer Start- und Landebahn aus geschafft haben, erstreckte sich über 920 Kilometer.

Ist Segelfliegen ein Extremsport? "Extrem ist ein Sport doch dann, wenn ihn möglichst wenige machen", definiert der Pressereferent. "Die Unfallzahlen sind beim Fliegen geringer als beim Fußball."

Um einen solchen Flugtag zu veranstalten, müssen die Ehrenamtlichen viele Auflagen erfüllen und eine Unmenge Genehmigungen einholen. Seit des Unglücks von Ramstein, wo im Jahr 1988 bei einer Militär-Flugshow 70 Zuschauer getötet wurden, hätten sich die Sicherheitsbestimmungen auch für die Sportfliegerei verstärkt, erklärt Kemter: "Obwohl das eigentlich nicht zu vergleichen ist."

Bei all den brummenden Motoren am Himmel liegt die Ausrichtung der rund 250 Vereinsmitglieder weiterhin auf dem majestätischen Gleiten mithilfe der Thermik. "Wir sind Segelflugverein und wollen auch Segelflugverein bleiben", unterstreicht Kemter. Trotz Motorsegler und Schleppmaschine. "Aber extra für den Flugzeug haben wir einen schönen Mix zusammengestellt."