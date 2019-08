Von Tim Kegel

Sinsheim. Das hier sind Abdul, Rahal, Wahid und Elisabeth Kamps. Zusammen waren sie gestern Vormittag am Kopf der Bahnhofstraße unterwegs; beschäftigt mit etwas, das zur Zeit eine Art Sinsheimer Volkssport ist: Stromkästen verschönern.

Schulklassen haben’s getan, Kindergärten, Elterninitiativen, Künstler und ihre Projektgruppen. Graffiti- Sprayer durften die drögen Verteilerkästen als Projektionsflächen nutzen. Elisabeth Kamps’ Truppe hat noch einmal einen anderen Hintergrund. Kamps, die in Ehrstädt lebt und arbeitet, zählt zu den namhaften Künstlern in Süddeutschland und ist im kommenden Jahr Teilnehmerin der "Radiale - Kunst im Kreis". Ihr Projekt mit Abdul, Rahal, Wahid und vielen anderen kam beim Gestalten eines Stücks Sinsheims mit Blick auf die Landesheimattage 2020 gestern zum Abschluss. Die Aktion ist Teil von "Gewiku" - kurz für: "Gemeinsam Willkommen Kultur" - des Internationalen Bunds und lief seit zweieinhalb Jahren. Der Internationale Bund (IB) ist ein Freier Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit mit dem Ziel, Menschen dabei zu helfen, sich in Freiheit zu entfalten, ihr Leben selbst zu gestalten, sich in die Gesellschaft einzugliedern, persönliche Verantwortung zu übernehmen und die gesellschaftliche Entwicklung mitzugestalten.

Aus der Praxis berichten Elisabeth Kamps, die als freie Mitarbeiterin beim IB tätig war, und die drei jungen Männer aus Damaskus und Aleppo in Syrien von vielen Aktivitäten, oft im kulturellen Bereich: Es wurden Ausstellungen zeitgenössischer Kunst besucht, Kreativangebote reichten von Töpfern bis hin zur Arbeit an Architekturmodellen. Exkursionen ins politische Berlin fanden statt, außerdem Besuche beim Heidelberger Kunstverein oder der Kunsthalle Mannheim. "Eine extrem unvoreingenommene Stimmung" habe Elisabeth Kamps bei den Unternehmungen erlebt, deren Teilnehmerzahl zwischen zwei und 30 jungen Flüchtlingen gelegen habe. "Natürlich kamen coole Ausflüge am besten an", schildert sie. Angebote, wie jetzt die Gestaltung von öffentlichem Raum, seien zumeist "von Leuten mit spezifischem Interesse" wahrgenommen worden, wie jetzt dem Abiturienten Abdul und den Studenten Rahal und Wahid. Alle drei sprechen nahezu fehlerfrei Deutsch; manchmal seien auch "Schule, Lernen und Büffeln" wichtiger gewesen; "zweieinhalb Jahre sind eine lange Zeit", sagt Elisabeth Kamps.

Die Arbeiten an den Stromkästen in der Bahnhof- und der Muthstraße entstanden mithilfe 150 Jahre alter Kartonschablonen. Stadtrat Richard Herbold erbte sie aus Schreinereibeständen seiner Steinsfurter Vorfahren. Sehr wahrscheinlich sind es dieselben Schablonen, wie sie auch bei der Deckenmalerei in der Alten Synagoge von Steinsfurt verwendet wurden.

Info: Ein Abschlussfest, bei dem Ergebnisse des "Gewiku"-Projekts gezeigt werden, findet am Samstag, 14. September, um 14 Uhr im Stift Sunnisheim statt.