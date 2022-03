Von Anjoulih Pawelka

Epfenbach. Als Britta Emmerich zu Beginn des Ukraine-Kriegs die Bilder sah von Babys in Luftschutzbunkern, da war für sie klar: "Ich möchte helfen", und zwar nicht nur mit Geld, sondern noch viel konkreter. Also haben die Emmerichs beschlossen, eine geflüchtete Familie aufzunehmen.

Seit knapp zwei Wochen leben Liudmyla Ivanyshyna und ihre Kinder Viktoria und Leyla im Spielzimmer der Familie. Die Mutter mit ihren zehn und zwei Jahre alten Töchtern ist aus Nowohrad-Wolynskyj geflohen, kam nach Polen und wurde dort von dem Transport mit Hilfsgütern, den Sarah Ickert und ihr Team organisiert hatten, mit zurück nach Epfenbach genommen.

Es scheint, als seien die Familien in dieser kurzen Zeit schon richtig zusammengewachsen. "Wir weinen und wir lachen zusammen", erzählt Britta Emmerich. Die beiden Frauen verstehen sich ohne Worte, antworten auf Fragen unabhängig voneinander gleich. Die Übersetzungs-App tut ihr Übriges, wenn sie nicht gerade "Durst" mit "Durchfall" übersetzt. Schon am ersten Tag habe Ivanyshyna "das Zepter in der Küche übernommen", erzählt Emmerich, lacht dabei und fügt hinzu: "Am Anfang war bei uns Buchweizenalarm." Doch es musste ein ganz Spezieller sein. Den haben sie ausgerechnet im russischen Supermarkt gefunden. Einmal habe die 32-Jährige gefragt, warum Emmerich helfe, da antwortete sie, dass das die falsche Frage sei, die müsste doch eigentlich lauten: "Warum machen das andere nicht?" Und ihr Mann Karsten fügt hinzu: "Ich glaube, wir könnten viel, viel mehr Menschen nach Epfenbach holen", doch dafür braucht es weitere Wohnungen. Vor allem Verwandte von den bisher neun Personen, die schon im Dorf sind, könnten noch kommen. Organisieren würde das wieder Julia Guddat, die selbst aus der Ukraine stammt und seit 2014 in Deutschland lebt. Auf die Frage, was Ivanyshyna besonders gut gefällt, tippt sie in ihre App ein, dass ihr alles gefalle, und sie nichts hervorheben könne.

Die Emmerichs kommen für Ivanyshyna und ihre Kinder auf, zahlen die Lebensmittel und bekommen keine Miete. Die rund 8000 Euro, die das Team rund um Ickert und die katholischen Kirchengemeinde bisher an Spenden bekommen haben, wird für Übersetzer für alle drei ukrainischen Familien und für Verbandsmaterial sowie Medizin genutzt, die ein weiterer Hilfstransport nach Polen und dann weiter in die Ukraine bringen soll.

Derweil möchte Emmerichs eineinhalbjähriger Sohn Anton zu Ivanyshyna. Da sitzt der kleine Knirps nun und schaut sich mit der Ukrainerin ein Buch an und sagt ihm die Worte auf Deutsch, hat sie doch in der Schule ein paar Jahre die Sprache gelernt und kann es daher lesen. Reden fällt ihr allerdings noch schwer. Anton liebt nicht nur Ivanyshyna, sondern vor allem die zweijährige Leyla. Nach dem Aufwachen fragt er als Erstes nach ihr.

Das Zusammenleben der beiden Familien läuft unproblematisch. Die größte Herausforderung ist wohl der unterschiedliche Rhythmus. Viktoria und Leyla gehen später ins Bett und stehen dadurch auch später auf. Doch hat man auch eine Lösung gefunden. Wenn Emmerichs Kinder ins Bett gehen, spielen Ivanyshynas Kinder eben ein wenig im unteren Stockwerk. Doch alle Befindlichkeiten würden in den Hintergrund rücken, wenn man sich das Leid der Menschen bewusst mache, sagt Emmerich. Ihre Entscheidung hat sie bislang nicht bereut, auch wenn am Anfang nicht klar war, wie lange Ivanyshyna bleiben wird.

Dass es nun schnell ging, und die Krankenschwester in den nächsten Tagen in eine eigene Wohnung ziehen kann, zeigt die enorme Hilfsbereitschaft, die im Dorf herrscht. Emmerich war es wichtig, dass die Familie in Epfenbach bleibt. Denn für sie ist klar: Nur weil Ivanyshyna und ihre Kinder bald nicht mehr bei ihnen wohnen, möchte sie die Verantwortung nicht abgeben.

Und auch die andere Hilfe läuft weiter. Nun versucht man nun, dass die Kinder in den Kindergarten gehen können, erzählt Ickert. Das sei nicht so einfach, da es in Epfenbach keine freien Plätze, aber Wartelisten gibt. Ickert sieht das aber auch als Chance, das ganze Thema Kinderbetreuung neu zu denken "Wir wünschen uns unkomplizierte Lösungen", sagt sie.