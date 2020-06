Helmstadt-Bargen-Flinsbach.(jou) Seine Leidenschaft waren der Sport und die Vereinsarbeit. Nun ist Harald Walk im Alter von 63 Jahren unerwartet gestorben. Fragt man Freunde und Klassenkameraden, was Walk ausgemacht hat, ist die Antwort immer die gleiche: seine Hilfsbereitschaft. Kein Wunder also, dass er in vielen Vereinen Mitglied war. Teilweise passiv, teilweise aber auch mit ganz viel Engagement. So war Harald Walk beispielsweise Gründungsmitglied der Volleyballspielgemeinschaft Helmstadt. Dort spielte er noch bis vor einiger Zeit in der "Mixed 2" Mannschaft und setzte sich seit 47 Jahren für die Belange des Vereins ein.

Für den Tennissport schlug sein Herz ebenfalls. Über 40 Jahre war er dort Mitglied. Aber auch außerhalb der Vereinsarbeit war er sportlich aktiv, fuhr gerne mit seinem Sohn Ski und war mit dem Fahrrad unterwegs. Ebenso war er Mitglied im gemischten Chor Flinsbach.

Harald Walk sei kein Mitläufer gewesen, sagt sein Klassenkamerad und ehemaliger Ortsvorsteher Klaus Vierling. Er wollte Verantwortung übernehmen. Wenn es darum ging zu helfen, sei Walk "an vorderster Front" gewesen. Man habe ihn nie fragen müssen, ob er hilft, für Walk sei das selbstverständlich gewesen. So auch bei der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Flinsbach, bei der er von 1984 bis 2019 Schriftführer war. Schon vier Jahre früher ist er in die Feuerwehr eingetreten. Als 1999 der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr gegründet wurde, war auch Walk schon gleich von Beginn an dabei.

Er habe niemals über jemanden schlecht gesprochen, sagt Roswitha Heuß, die mit dem Verstorbenen gut befreundet war. "Man kann über ihn nichts Schlechtes sagen." So war es für den Ingenieur, der lange Zeit bei Audi arbeitete, auch selbstverständlich, sich für das Pavillon-Projekt, eine Rasthütte im Bargener Wald, einzusetzen. Ihm ist es ebenso zu verdanken, dass die Sanierung des Ehrenmals auf dem Friedhof realisiert werden konnte, die eigentlich viel zu teuer war. Walk stellte den Kontakt zu einer Stiftung her, die das komplette Projekt finanzierte. "Harald hat keine Ruhe gegeben", erzählt Vierling. Ihm ist noch gut in Erinnerung, wie Walk dabei mithalf. Da habe man schon sehen können, dass Walks Vater Mauerer gewesen sei. Auch die Klassentreffen, die der Vater zweier Söhne, der schon einige Zeit im Vorruhestand war, jedes Jahr organisiert hat, sind für Vierling unvergesslich.

Die Beerdigung findet aufgrund der Corona-Pandemie an diesem Donnerstag im kleinsten Familienkreis statt.