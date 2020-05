Von Christiane Barth

Sinsheim. Fit bleiben in Corona-Zeiten ist eine Herausforderung, vor allem, wenn man gewohnt ist, im Sportstudio zu trainieren. Wann sie wieder öffnen dürfen, steht noch nicht fest. Während Ministerpräsidentin Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz inzwischen den 27. Mai für die Lockerung verkündete, ist der Weg zu Hantelstange und Crosstrainer in Hessen seit 15. Mai wieder frei. In Baden-Württemberg warten die Studios täglich auf ähnliche Nachrichten. Doch bislang hieß es von politischer Seite nur vage, dass es an Pfingsten so weit sein solle. Geknüpft ist der Neustart in anderen Bundesländern an strenge Hygienevorschriften. Unter welchen Bedingungen die Sinsheimer Studios öffnen dürfen, ist unklar.

"Wir wissen leider nichts Genaues", teilt Edwin Baitinger vom "Venice Beach", das zwei Studios in der Stadt betreibt, mit. Die Mitglieder scharrten bereits mit den Hufen: "Viele rufen an und fragen, wann es endlich wieder losgeht", berichtet Baitinger. Obwohl die Türen des Studios geschlossen sind, dringt Musik nach draußen und stehen Autos davor, wenngleich die Parksituation in der sonst stark frequentierten Lilienthalstraße momentan entspannt ist. Die Mitarbeiter haben trotz Schließung einen Acht-Stunden-Tag: Verwaltungs- und Renovierungsarbeiten sind derzeit angesagt. Ein neuer Anstrich im Bistro, Runderneuerung der Geräte, Silikonfugen erneuern, eine neue Kunstrasenfläche, auf der Gewichte geschoben werden: "Kleinigkeiten, die wir trotz finanzieller Eingeschränktheit machen können", sagt Baitinger, man wolle "das Studio ein wenig erfrischen". Für die "großen Sachen" fehle derzeit das Geld, wegen der Zahlungspausen, die mit Mitgliedern vereinbart wurden. Viele Vertragsstilllegungen und auch Kündigungen seien eingegangen, "viele aber auch unter der Prämisse, nach der Wiedereröffnung wiederzukommen", sagt Baitinger. Unterdessen würden die Online-Kurse, die in der Venice-Beach-Zentrale in Fahrlich aufgenommen und über eine App abgerufen werden, gut angenommen. "Die Einschaltquoten sind hoch", sagt Baitinger.

Im Gesundheitszentrum "RehaMed" findet Physiotherapie bereits wieder statt, sie wird als systemrelevant eingestuft. Desinfektionsspender sind in allen Räumen aufgebaut. "Wir haben unsere ohnehin hohen Hygienestandards nochmals angepasst", sagt Geschäftsführer David Delameilleure. Im Trainingsbereich arbeite das Personal "mit Hochdruck" auf eine Wiedereröffnung hin. Mit Renovierungsarbeiten habe man die letzten zwei Monate gut überbrückt. Zudem habe man ein Trainingsprogramm erarbeitet, das den Wiedereinstieg erleichtern und das Immunsystem stärken soll. Körperliche Leistungsfähigkeit sei bei der Abwehr von Krankheiten von zentraler Bedeutung. "Ein Training in bekannter Form, so wie früher, ist aber natürlich nicht möglich", gibt Delameilleure zu bedenken, der auch von einer großen Solidarität berichtet, die die Mitglieder dem Studio bewiesen hätten: Rückzahlungen der Beiträge seien nicht verlangt worden.

Im Therapiezentrum am Technik-Museum geht Inhaber Ulrich Kimpel davon aus, dass es nach Pfingsten wieder losgeht: "Wir sind in Vorbereitung." Das Therapiezentrum habe bereits jetzt von Montag bis Freitag für medizinische Anwendungen geöffnet, angegliedert ist ein Trainingsstudio, das jedoch wie alle anderen Fitnesseinrichtungen auf das genaue Datum zum Neustart wartet.

"Wir stehen in den Startlöchern", sagt auch Ute Winnewisser von "Sporteve". Zu definieren sei allerdings, was "an Pfingsten" – der Zeitpunkt zum Neustart, wie er von der Regierung bislang kommuniziert wurde – eigentlich genau bedeute: vor oder nach den Feiertagen? "Wir hoffen natürlich, dass Baden-Württemberg mit dem Öffnungstermin in Rheinland-Pfalz gleichzieht."

Der Gerätepark sei unterdessen umgebaut worden, um den Abstandsregelungen und Hygienerichtlinien gerecht zu werden. Das Studio für Frauen hat seine Mitglieder gebeten, die Beiträge weiterhin einziehen zu dürfen. Es will jedoch anbieten, die Forderungen, die während der Schließphase bezahlt wurden, übers Jahr verteilt gutzuschreiben. "Dank unserer Mitglieder haben wir die Zeit gut überstanden", sagt Winnewisser.