Ittlingen. (apo) Der Gemeinderat hat einstimmig grünes Licht für den Um- und Anbau des Feuerwehrgerätehauses gegeben. Zudem wurden eine Überarbeitung der veralteten Informationsbroschüre angeregt sowie ein Wechsel des Anbieters für die Betreuung des EDV-Netzes der Gemeindeverwaltung und der Grundschule beschlossen. Letzteres war nötig geworden, weil es mit dem derzeitigen Anbieter immer wieder zu langen Wartezeiten in der Erledigung kam und die Ergebnisse unbefriedigend waren.

"Zuverlässigkeit ist viel wichtiger, als ein günstiger Preis", meinte Bernd Schwab und auch Carsten Scheuermann plädierte dafür, dass man hier einfach Vertrauen in die Entscheidung der Verwaltung haben sollte. Vorausgegangen war dieser der mehrtägige Ausfall des Internets nach Einrichten eines neuen Modems durch den Netzbetreiber Unitymedia.

Nachdem die bisher mit der Betreuung der Anlage beauftragte Firma Gebics nicht auf die Anforderung eines Technikers reagiert hatte, war man gezwungen, eine andere Firma einzuschalten. Diese kam umgehend und konnte die Probleme lösen. Da in diesem Zusammenhang Mängel bei der Installation des Computernetzwerks festgestellt wurden, die zudem nicht mit der neuen EU-Datenschutzverordnung und den Vorgaben des Rechenzentrums vereinbar sind, ließ man sich von der Firma IT-Consulting Grünenwald aus Bietigheim-Bissingen ein Angebot zur künftigen Betreuung des Netzwerkes erstellen. Diesem Angebot und einer stundenweisen Abrechnung der Dienstleistung stimmte der Rat ohne Gegenstimmen zu.

Richtig tief in die Gemeindekasse greifen muss man dagegen beim Um- und Anbau des Feuerwehrgerätehauses. Der wird mit rund 1,7 Millionen zu Buche schlagen. "Das ist an der oberen Grenze dessen, was wir uns leisten können", meinte Schwab, doch alle Räte waren sich einig, dass der jetzt vorgelegte Entwurf sehr gelungen ist.

Mit dem Anbau verbessert sich die räumliche Situation ganz erheblich. Vorgesehen sind neben einer Erweiterung der Fahrzeughalle separate Funk- und Technikräume sowie einer für die Lagerung von Treibstoff. Außerdem wird es dann geschlechtergetrennte Umkleiden mit angeschlossenen Duschen geben. Bisher mussten sich die Floriansjünger auf engstem Raum zwischen den Fahrzeugen umziehen. Die Aus- und Zufahrt erfolgt künftig von der Sägmühlstraße, was eine Einsatzfähigkeit auch während der Bauphase gewährleistet.

Im aktuellen Haushaltsplan war die Maßnahme, die seit Jahren im Rat diskutiert wird, mit 1,52 Millionen eingestellt. Zugrunde gelegt hatte man dafür die Zahlen aus dem Entwurf eines anderen Planungsbüros. Ganz zufrieden jedoch war man damit nicht, sodass ein weiterer Entwurf und der Wechsel hin zum Heilbronner Architekturbüro Riemer notwendig wurden. Dieser erfüllt nun die feuerwehrtechnischen Voraussetzungen und wurde bereits vom Baurechtsamt abgesegnet.

Vorgesehen ist die Verlegung der Fahrzeughalle in den Hof des Bauhofes. Dies macht einen Zusammenschluss der beiden Gebäude möglich. Kosten- und zeitsparende Synergieeffekte werden sich daraus besonders bei anfallenden Reparaturen an den Fahrzeugen ergeben. Zum Anderen wird dadurch eine verbesserte Parksituation um die Festhalle erreicht.