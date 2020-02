Sinsheim-Reihen. (cbe/jubu) Was für ein Trubel! Zum 44. Jubiläum hatte der Reihener Carnvals-Vereins einen großen Umzug auf die Beine gestellt: Mit 32 Gruppen schlägelten sich am Sonntag deutlich mehr Fastnachter durch den Ort als in den Jahren zuvor und heizten den zahlreichen Zuschauern am Straßenrand ein. Viele davon kamen aus dem Ort selbst. Die Wagen hatten die Vereine mit zum Teil großem Aufwand und originellen Ideen gestaltet.

"TTC lebenslänglich" steht auf dem Gefährt des Tischtennisclubs, der einem Gefängnis nachempfunden ist. Die Männer in Srafgefangenen-Montur, die Frauen als Aufpasser. "Einmal TTC, immer TTC" erklärte Marco Bonatz die Knast-Idee. Aufwendig gestaltet ist auch der Wagen des Schützenvereins KKS: Ein Panzer mit Mängeln wurde abgeschleppt, die Kanone funktioniert noch. Und für flüssigen Nachschub im Heck des Kriegsgefährts war ebenfalls gesorgt.

Die Kegelkameraden wagten einen Ausflug in die Welt des Comichelden Lucky Luke. Neben dem Cowboy selbst waren auch die Daltons und der Totengräber – ein Maßband zum Ausmessen des künftigen Sargs inklusive – mit von der Partie. Der MGV widmete sich der Umtriebigkeit und Präsenz von Jörg Albrecht: In zehnfacher Ausführung zeigten Plakate den Oberbürgermeister in Lebensgröße. Einen Wagen entfernt feierten Albrecht sowie Ortsvorsteher Willibald Hönig mit dem Elferrat.

Dass die Fastnacht auch Ideen hervorbringt, die nicht nur auf Spaß abzielen, zeigte das örtliche Rote Kreuz: Unter dem Motto "Fasching for Future" zogen mehrere Frauen Mülltonnen hinter sich her und warben für "Upcycling", also die Möglichkeit, aus Müll noch etwas Sinnvolles zu machen.

Mit dabei war natürlich auch Prinzessin Karolin I. Von einem Cabrio aus winkte sie und warf Popcorn und Bonbons in die Menge. Die 27-Jährige ist seit 24 Jahren beim RCV, sie selbst bezeichnet sich als "alter Hase". Und sie kümmert sich um den Nachwuchs, die "Kuckuckskinder". Die waren natürlich auch mit von der Partie, die Tanzgarde ebenso. Mit "Kindheitshelden" beschäftigte sich der Reitclub, die Landfrauen, die Feuerwehr und der SV sorgten ebenfalls für Stimmung.

Doch die Reihener hatten auch einige Gruppen aus der näheren und weiteren Umgebung angelockt: Eine der größten Gruppen dürften die Ittlinger "Käfer" gestellt haben. 65 bis 70 Personen waren laut Heiko Heitz in den Nachbarort gereist. Die weiteste Anreise dürften wohl die "Hoffeld-Hexen" aus Brackenheim gehabt haben, die zum ersten Mal mit dabei waren. Zahlreiche Kinder im Gepäck hatte die Tanzgarde Hilsbach, der Obst- und Gartenbauverein Dühren war mit Mönchskutten und Nonnenkostümen nach Reihen gekommen, der VfB Adersbach war ebenfalls mit dabei.

Musik gab es natürlich auch, laut und mitunter schräg – unter anderem von den "Bruuchbaddschern Rohrbach" und den "Feuerschneggen" aus Angelbachtal. So manchen Zuschauer griffen sich die Eppinger Hexen. Als Einheizer sorgte zudem Jürgen Schick auf dem Balkon des "Adlers" für Stimmung. Im Anschluss wurde in der Halle noch weitergefeiert.

Der vielerorts gefürchtete Sturm blieb während des Umzugs weitestgehend aus. Erst am Sonntagabend wurden die Freiwilligen Helfer der Feuerwehr dann doch noch gebraucht: Verkehrsteilnehmer meldeten einen umgestürzten Baum auf der Verbindungsstraße K4277. Hier hatte es einen Baum am Wegesrand entwurzelt - er war auf die Straße gefallen und blockierte sie halbseitig.

Ein Audi-Lenker touchierte im Vorbeifahren den Baum, der Wagen wurde aber nur leicht beschädigt. Reihener Floriansjünger rückten an und beseitigten das Hindernis mittels Kettensäge. Anschließend wurde die Straße von Ästen gereinigt. Während dieser Arbeiten war die Straße rund 15 Minuten gesperrt.