Sinsheim. (of) Der Fanverband Supporters Hoffenheim wurde bereits im Jahr 2007 gegründet – also noch vor dem Aufstieg der TSG 1899 Hoffenheim in die Bundesliga. Die Gruppierung versteht sich als unabhängige Interessenvertretung aller angeschlossener und offiziell anerkannter Fanclubs des Kraichgauer Bundesligisten.

Durch die Teilnahme und Mitwirkung der Vorstandsmitglieder in verschiedenen Gremien sollen "die Belange in Bezug auf die Entwicklung unserer Fankurve und der Außendarstellung stetig weiterentwickelt" werden, sagt Schriftführerin Desiree Willfahrt. Die aktuelle Vorstandschaft setzt sich aus dem Vorsitzenden Christian Schönhals sowie den Stellvertretern Regina Hotel und Manuel Holzwarth, Kassier, Schriftführer und vier Beisitzern zusammen, wobei alle diese Mitglieder auch einem Fanclub angehören. Zudem gibt es noch einen Beirat, der sich aus Vertretern von elf weiteren Fanclubs aus der Region zusammensetzt. Dieses Gremium unterstütze den Fanverband bei geplanten Aktivitäten und sei beratend tätig, heißt es weiter. Durch Planung und Organisation von Aktivitäten, wie Auswärtsfahrten mit Bus oder Bahn, Choreografien im Stadion oder Spendenaktionen für soziale Zwecke, will man den Mitgliedern sowie allen Hoffenheim-Fans Erlebnisse ermöglichen. Daher sei es wichtig, in regelmäßigen Abständen einen Informationsaustausch mit dem Verein und den Fanclubs zu führen. "Die Vorstandschaft trifft sich regelmäßig einmal im Monat. Bei der anberaumten Jahreshauptversammlung sind Delegierte der einzelnen Fanclubs geladen."

Treffpunkt bei den Heimspielen ist der Container hinter der Südkurve. Dort werden auch selbst kreierte Merchandise-Artikel, Kleidung oder Aufkleber angeboten. "Alle Aktionen, die von uns geplant werden, sind für uns stets Highlights", wirbt der Fanverband. Dazu gehörten Fahrten zu Auswärtsspielen mit Bussen oder Sonderzügen, die Organisation des Tischkicker-Turniers oder das Elfmeter-Turnier im Dietmar-Hopp-Stadion sowie die "Supporters Party". Auch die Mitorganisation der Saisoneröffnung mit Stellung der Einlaufkinder gehört zum jährlichen Terminkalender. Bastel-Aktionen oder Fahnenmalen für die Kinder gemeinsam mit dem "Hoffi-Club" sind auch angesagt, ebenso der einmalige "Fahnentag für Groß und Klein": Bei diesem wird jeder erwachsene Fahnenträger der Fanclubs von einem Kind mit selbst gebastelter Fahne auf den Rasen begleitet. "Ein unvergessliches Erlebnis für alle", findet Willfahrt. Guter Dinge ist man, dass Veranstaltungen und Auswärtsfahrten bald wieder geplant werden können.

Die besten Erlebnisse bei den Auswärtsspielen? "Ohne Zweifel gehören die Fahrten mit drei Bussen zum Champions-League-Spiel im November 2018 bei Olympique Lyon zu den Höhepunkten", sagt Willfahrt. Unterwegs waren die Fans mit gespendetem Kuchen und nach dem "Regenmatch", das mit einem 2:2-Unentschieden endete, mit einem Vesper versorgt worden. Auch ein Spiel in Bremen, als man mit dem Sonderzug in Richtung Norden unterwegs war, ist vielen TSG-Fans noch gut im Gedächtnis. Noch heute würden mitreisende Fans von der legendären Schifffahrt im Oktober 2016 nach Mainz erzählen, die gemeinsam mit der aktiven Szene organisiert wurde.

Wer dabei war, könne sich auch an die Aufregung und die "Dusche von oben" mit der ekligen Fäkal-Attacke erinnern, die seinerzeit hohe Wellen schlug. "Zum Glück kamen keine Menschen zu Schaden." Es gebe immer wieder Situationen, bei denen TSG-Fans bei den Auswärtsspielen nicht freudestrahlend empfangen werden, doch positive Erlebnisse oder ein Sieg des Teams machten alles wieder wett.

Aktuell freut man sich, dass die Mitglieder der Fanclubs bei den Heimspielen wieder auf ihren angestammten Plätzen im S-Block oder der Südkurve Stimmung machen können. Dabei ist der Fanverband vor dem Spiel mit einer großen Fahne auf dem Platz vertreten. Zudem weist eine Zaunfahne mit dem Logo auf weißem Hintergrund auf den Fanverband hin, der mit dem Slogan "Wir sind Süd und mittendrin" am Start ist.