Die Clubfahne bei den Heimspielen. Foto: Hans-Joachim Of

Sinsheim. (of) Brasilianische Spieler haben bei der TSG Hoffenheim Tradition. Viele Samba-Kicker haben einen Teil ihrer Karriere im Kraichgau zugebracht. Zu den bekanntesten zählt Carlos Eduardo, der schon zu Zweitliga-Zeiten von 2007 bis 2010 die Kickstiefel für die Kraichgauer schnürte und damals teuerster Transfer in der Clubgeschichte war. Auch Luiz Gustavo verdiente zwischen 2007 und 2011 sein Geld bei der TSG. Während Joelinton für Hoffenheim nur ein Jahr auf Torejagd ging, gilt der heute beim FC Liverpool unter Vertrag stehende Roberto Firmino – 2011 bis 2015 hierzulande aktiv – als erfolgreichster Brasilianer mit den meisten Einsätzen und Toren. Aktuell ist mit Joao Klauss lediglich ein Brasilianer unter Vertrag, doch nach Belgien ausgeliehen. Und: Aus diesen und anderen Gründen hat sich der im April 2008 im Neckar-Odenwald-Kreis gegründete Hoffenheim-Fanclub "Kraichgau-Brasilianer" genannt.

Der Zusammenschluss zählt heute 200 Mitglieder. "Wir stehen bei den Heimspielen in der Arena alle in der Südkurve im gleichen Block", sagt der erste Vorsitzende Michael Kraus. Neben der Blockfahne am Zaun ist die große Fahne mit der eingenähten brasilianischen Flagge, die auf dem Rasen geschwenkt wird, ein Hingucker. Die Vorstandschaft besteht aus elf Mitgliedern, davon sind sieben Beisitzer. Jörg Lehmann fungiert als zweiter Vorsitzender, Sandra Mohr ist Schriftführerin und mit Christa Bauer auch für die Vereinskasse zuständig.

Highlights bisher? "Die Ausflüge nach Lyon oder Braga, als wir uns für Europa qualifiziert hatten, waren absolute Höhepunkte", heißt es bei den "Badischen Brasilianern". Mit dem Mainzer Fanclub "Harzheimer Wingertsknorze" hält man eine Freundschaft und trifft sich dann, wenn die beiden Teams in der Liga gegeneinander spielen. "Natürlich zeigen wir auch oft bei den Auswärtsspielen Präsenz und zu den Begegnungen in der Sinsheimer Arena reisen wir mit eigenem Bus und Fahrer", sagt Kraus. Natürlich hatten sich alle im Club gefreut, als wieder Begegnungen mit Publikum möglich waren: "Geisterspiele sind genau so schlimm, wie verlorene Spiele."

Die Vorstandschaft trifft sich einmal im Monat zur Besprechung, auch um die Marschroute für die nächste Heim- und Auswärtsbegegnungen abzustecken. "Wenn wir nicht zum Auswärtsspiel reisen, treffen wir uns im Clublokal Rock’n Bowl in Obrigheim", sagt Kraus. Was gibt es zu verbessern, wo ist Handlungsbedarf? "Die Fankultur der TSG-Anhänger im Block und der Support für die Mannschaft kann auf jeden Fall verbessert werden", ist man überzeugt. Das Motto "Alle gemeinsam für unsere TSG" und die Parole "Auf geht’s Hoffe – kämpfen und siegen" sollte über allem stehen.