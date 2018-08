Sinsheim/Waibstadt. (cba) Diese Nacht wird die junge Frau wohl nie vergessen: Als sie nach einer Geburtstagsfeier vor einem Jahr bei einem Bekannten im Steigweg in Sinsheim-Reihen übernachtete, wurde sie von Lärm, der aus dem Vorgarten kam, wach. Sie öffnete die Terrassentür und wollte nachschauen, woher die seltsamen Geräusche kamen.

Es war ihr damaliger Freund, der sie plötzlich überfiel, ihr mit Fäusten und Tritten zusetzte. Der Bekannte, bei dem sie übernachtete, wurde ebenfalls angefallen und in die Backe gebissen. "Wochenlang nach dem Vorfall konnte sie nicht mehr ohne Schmerzen atmen", sollte nun der Staatsanwalt verlesen. Und der Bekannte, nun im Zeugenstand, meinte knapp: "Er hat mich angefallen wie ein Hund." Das Sinsheimer Amtsgericht hatte nun festzustellen, ob der Tatbestand der gefährlichen Körperverletzung tatsächlich vorliegt. Der 25-jährige gebürtige Rumäne aus Waibstadt wurde zu zehn Monaten Freiheitsentzug verurteilt, auf Bewährung. Zudem hat er den Geschädigten Schmerzensgeld zu zahlen.

Erinnern könne er sich nicht mehr, was er in dieser Nacht getan habe, so der Angeklagte. Vier Liter Whiskey und Speed habe er intus gehabt, so jedenfalls erzählte er es nun der Richterin. Seine Ex-Freundin, die zum Tatzeitpunkt noch mit ihm liiert war und die nun weinend im Zeugenstand saß, bestätigte den Einfluss von Drogen und Alkohol: "So ein Gesicht habe ich bei ihm noch nie gesehen."

Auch die Polizeibeamtin, die in dieser Nacht gerufen wurde und nun als Zeugin bei der Aufklärung half, unterstrich: "Er war aggressiv und ließ sich kaum beruhigen." Rund 1,5 Promille habe er im Blut gehabt, so das Ergebnis des anschließenden Alkoholtests auf der Wache. Selbst die Mutter des Angeklagten, die diesem offenbar gefolgt war und die Rangelei beobachtet hatte, wurde von ihm angegriffen. Zudem waren drei weitere Verwandte vor Ort.

Ein einmaliges Ausrasten scheint der Vorfall allerdings nicht gewesen zu sein. "Vor einem Jahr hat er schon mal was Ähnliches gemacht, seitdem hat er Hausverbot", so der Bekannte der jungen, jetzt 17-jährigen Frau, die von zahlreichen Blutergüssen im Brustbereich noch lange nach dem Vorfall an diese Novembernacht 2016 erinnert wurde. Zunächst sei sie übel beschimpft worden, meinte sie nun, von der Erinnerung sichtlich mitgenommen. "Dann hat er mich an der Schulter gepackt, zu Boden geworfen und auf mich eingeschlagen." Schockiert sei sie gewesen, habe Gesicht und Körper mit den Armen zu schützen versucht. Die Zeugin gab an, ihr damaliger Freund habe, als er sich mit ihrem Bekannten, bei dem sie übernachtete, prügelte, einen Stein als Waffe benutzen wollen. Der Angeklagte, ohne Verteidiger im Gerichtssaal erschienen, stritt dies jedoch vehement ab. Ebenfalls betonte er mehrmals, keine Erinnerung mehr an seine Tat zu haben. "Ich wusste ja nichts mehr." Auch die Ex-Freundin bestätigt dies: "Er wusste nicht mehr, was er macht."