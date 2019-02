1996 übernahm Werner Freiberger das Amt des Kantors an der evangelischen Kirchengemeinde Sinsheim und des Bezirkskantors im Kirchenbezirk Kraichgau. Am 31. Oktober endet diese Ära. Foto: Berthold Jürriens

Von Berthold Jürriens

Sinsheim. Eine musikalische Ära geht am 31. Oktober zu Ende. Dann verabschiedet sich Werner Freiberger nach 21 Jahren als Kantor an der evangelischen Kirchengemeinde Sinsheim und als Bezirkskantor im Kirchenbezirk Kraichgau. Mit der Aufführung der "Carmina Burana" am morgigen Samstag um 19 Uhr in der Stadtkirche, die das letzte große Projekt der Kantorei unter der Leitung des gebürtigen Oberfranken ist, erfüllt sich Freiberger auch einen Herzenswunsch.

"Schon vor zehn Jahren hatte ich das Werk von Carl Orff als Aufführung vorgeschlagen. Aber nach dem Lesen der Übersetzung der lateinischen Liedtexte lehnte die Mehrheit der Kantorei das Stück ab", erzählt er lächelnd. Nicht verwunderlich, denn die "Carmina Burana" handelt unter anderem vom verfehlten Mönchsleben und leiblichen Freuden, als Sauf- und Fresslieder in Form gegossen. Freiberger freue sich nun auf "diesen tollen Abschluss mit den Musikern, den Solisten und dem Chor."

Seinen Schreibtischstuhl in seinem Büro in der Werderstraße 7 ziert noch immer eine große rote Papierschleife. "Ein Geschenk vom Gospelchor. Auch schon einige Jahre her", gesteht er schmunzelnd. Die Schleife sähe so schön aus, da habe er sie einfach dran gelassen. Sie ist aber auch ein Zeichen dafür, dass der Bezirkskantor nur einen Teil seiner beruflichen Zeit hier verbringt. Er arbeite zusätzlich von zu Hause aus und sei natürlich in den Proberäumen zu finden. "Ich bin ja mit dem Verein hier verheiratet", erzählt Freiberger mit strahlenden Augen, und beim Blick auf die vielen Musikergruppen weiß man, dass sich seine Leidenschaft für die Musik auch in seinem zeitlichen Aufwand widerspiegelt."Kirchenmusik ist für mich auch Ausdruck eines gelebten Glaubens in einer lebendigen Gemeinde."

In den vielen Jahren seines Wirkens hatte der Bezirkskantor mit großen und kleinen Konzerten für Furore gesorgt. Und auch immer wieder den berühmten Blick über den musikalischen Tellerrand gewagt, dabei auch auf "andere" Kirchenmusik geschaut. "Guildo Horn, der Deutschland mal beim Eurovision Song Contest vertrat, hat vor kurzem einen Schlagergottesdienst in Köln mitgestaltet, und das mit großem Erfolg", erzählt Freiberger. Ist so etwas auch für ihn in Sinsheim vorstellbar? "Also, die Kirche muss man nicht um jeden Preis voll bekommen, aber viele Schlagertexte sind schon kirchentauglich."

Als er im Jahr 1996 anfing, wollte Freiberger, der seinen Arbeitsweg am liebsten mit dem Fahrrad absolviert, etwas anderes wagen als immer nur Händels "Messias" oder Bachs "Weihnachtsoratorium". So gab es unter anderem das amerikanische Meisterwerk "Sacred Concert" von Duke Ellington im Jahr 2005 zu hören. Doch Freiberger, Jahrgang 1957, verfolgte in all den Jahren nicht nur mit der Kantorei "Kirchenmusik mit Anspruch". Er setzte mit einer Vielzahl von Gesangsangeboten neue Impulse im Kirchenbezirk und wollte "immer Lust aufs Singen machen".

Und beim Blick auf die vielen "Sangesmöglich-keiten" scheint ihm das gelungen zu sein. Freiberger etablierte neben dem Kammerchor "Camerata Vocale" auch den Gospelchor, die Ensembles "Singers 4the Lord" und "The Glorifying 7", die "Sinsheimer Kirchplatzjodler", aber auch den Bläserkreis, den Kirchenchor und den Posaunenchor. "Für jede Stimme ist etwas dabei", so Freiberger, bei dem die Sängerinnen und Sänger auch vorsingen müssen, wenn sie bei den entsprechenden Gesangsgruppen mitmachen möchten. "Da zeige ich eine gewisse Strenge, die bei dieser Qualität auch sein muss. Aber wir haben für jede Stimme einen Chor."

Hohes Engagement, Hingabe und Kompetenz sind Eigenschaften, die die Chöre und Musiker an Freiberger besonders schätzen, der auch auf die bekannte Geselligkeit Wert legt. "Gerne erinnere ich mich an die erste Fahrt ins ungarische Bacz 1998 oder an die Konzerte ,Nacht der Gospelchöre’."

Der Nachfolger der Bezirkskantorin Annegret Grabenhorst spielte bereits mit 16 Jahren Orgel in der heimatlichen Kirche, bevor er Tonmeister und dann Kirchenmusik studierte. "Als Tonmeister fehlte mir die aktive Musik, so dass ich meinen Studienweg fortsetzte." Die Bayerische Musikakademie Marktoberdorf und das Tonstudio Sonomaster in Stuttgart finden sich genauso in seinem Lebenslauf wie die evangelische Kirchengemeinde Lauffen am Neckar, wo er als Organist tätig war.

Seine Zielstrebigkeit äußerte sich im Jahr 1985 schon in seiner Entscheidung, dass er mit 60 Jahren "etwas anderes machen wollte." Und nun sei es soweit, so der Bezirkskantor, der bei seinem Blick in seine Zukunft wieder dieses Leuchten in seinen Augen hat. "Ich werde mich freiberuflich betätigen und habe bereits einige Projekte und Angebote", freut er sich auf die neuen Herausforderungen, die eventuell in einem ganz besonderen beruflichen Wunsch enden könnten, wie er der RNZ verriet: "Auf einem Schiff als Barpianist zu spielen, das könnte ich mir auch vorstellen. Christliche Kreuzfahrten gibt es ja", fügt er lächelnd hinzu.