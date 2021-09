Christian Ernst (mit blauer Krawatte in der Mitte) hat es bereits im ersten Wahlgang geschafft. Er wolle nun schnell die Aufgaben in der Schiffergemeinde angehen, sagte er bei der Verkündung am Sonntagabend. Foto: Stephanie Kern

Eschelbronn/Haßmersheim. (stk/fro) So ganz fassen kann Christian Ernst es auch am Tag danach noch nicht: Der Hauptamtsleiter des Schreinerdorfs wurde am Sonntagabend zum neuen Bürgermeister in Haßmersheim gewählt. Trotz des großen Bewerberfeldes – die Haßmersheimer konnten zwischen zehn Kandidaten wählen – vereinigte Ernst 75,6 Prozent der Stimmen auf sich.

"Ich sitze gerade beim Frühstück, es kommen viele Anrufe und unzählige Nachrichten rein", erzählte Ernst am Montagmorgen. "Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen", sagt er zum Ergebnis. "Ich hätte nicht damit gerechnet, dass es eine Entscheidung im ersten Wahlgang gibt. Ich habe aber gehofft, dass ich vorne liegen würde", sagt der 34-Jährige. Bei ihm und auch seiner Frau überwiege nun ein Gefühl: Glück. "Jetzt gilt es, schnell ranzugehen", gibt der neue Rathauschef aber auch gleich die Richtung vor. Er wolle zeitnah die Vakanz im Rathaus beenden und seinen Dienst antreten.

Vorrangig müssten in Haßmersheim nun die Großprojekte weiter entwickelt werden. "Gerade bei der Kinderbetreuung muss ein Konzept erarbeitet und die bauliche Umsetzung auf den Weg gebracht werden", sieht er schon erste Aufgabenblöcke. Dass er nun erst mal Erfüller der begonnenen Maßnahmen ist, stört Ernst nicht. Im Gegenteil: Er will die Ärmel hochkrempeln. "Und aus den Großprojekten resultieren neue Großprojekte, bei denen man sich einbringen kann und muss." Überwältigt ist er auch vom großen Vertrauensvorschuss, den er aber unbedingt zurückgeben und erfüllen möchte. "Dass es so deutlich ist, da bin ich immer noch baff."

Sein bisheriger Chef, Bürgermeister Marco Siesing, war am Sonntag auch zur Verkündung des Wahlergebnisses nach Haßmersheim gekommen – zusammen mit zahlreichen Verwaltungsmitarbeitenden und Gemeinderatsmitgliedern. "Dass er es geschafft hat, und vor allem so deutlich, darüber freuen wir uns alle sehr für ihn", sagte Siesing am Montag. "Er ist sicher ein Gewinn für Haßmersheim." Man habe in den vergangenen sechseinhalb Jahren "sehr, sehr gut" zusammengearbeitet. Natürlich sei man deshalb auch ein bisschen traurig, Christian Ernst gehen lassen zu müssen. "Aber die Freude steht ganz klar im Vordergrund."

Die Gemeinde Eschelbronn hat schon am Montag eine Stellenausschreibung für die jetzt vakante Stelle des Hauptamtsleiters veröffentlicht, erzählt Siesing. Die neue Kraft soll zum 1. Dezember ihren Dienst antreten. Man hofft jetzt auf Bewerbungen, ist sich aber auch im Klaren, dass es schwer sei, "gutes Personal zu finden". Einen genauen zeitlichen Plan gibt es für die Gemeinde und Ernst noch nicht, in den nächsten Tagen will man sich besprechen, wie es konkret im Hauptamt weitergeht. Als Beamter kann Ernst sein Amt in Haßmersheim sofort antreten. Jetzt will Siesing einen "reibungslosen Übergang" hinbekommen. Momentan musste man aufgrund von Ernsts Wahlkampf sowieso schon etwas länger auf den Hauptamtsleiter verzichten, weshalb das "Standardgeschäft" im Rathaus ganz gut funktioniere, sagt Siesing. Aber er sagt auch: "Einen Hauptamtsleiter können Sie in kleinen Gemeinden nicht ersetzen."

"Ich freue mich schon, die Gemeinde noch besser kennenzulernen", sagt Ernst. In den kommenden Tagen wolle er die Wahlplakate abhängen; er und seine Frau wollen die Augen nach einer geeigneten Wohnung (auch für die tierischen Mitbewohner) offenhalten.