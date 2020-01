Von Anjoulih Pawelka

Eschelbronn. Stylisch sieht er aus, wie er da so in die Redaktion schlendert. Beiger Trenchcoat, den farbigen Schal adrett um den Hals gebunden, gewinnendes Lachen. Nils Ehrenfried wirkt nicht wie ein gewöhnlicher 20-Jähriger. Vielleicht ist er das auch nicht, denn in diesem Alter selbstständig zu sein und ein eigenes Unternehmen zu führen, ist doch eher ungewöhnlich.

Ehrenfried ist nicht nur Unternehmer, sondern auch "Influencer". Einer dieser Berufe, die entstanden sind, seit es Instagram, Youtube und Co. gibt. Bei dem sozialen Netzwerk Instagram hat er knapp 18.500 Follower. Diese lässt er in regelmäßigen Abständen an seinem Leben teilhaben: Er lädt Fotos hoch, auf denen er, meistens lächelnd, zum Beispiel vor der Klima Arena zu sehen ist. Darunter schreibt er dann, wo er ist, was er macht und gibt seinen Followern Tipps wie diesen: "Egal bei was, wenn es dir wichtig ist, bleib dran! Es zahlt sich eines Tages aus."

Was sich so einfach anhört, ist in Wirklichkeit harte Arbeit. In Zeiten, in denen Ehrenfried besonders aktiv war, hat er zwischen dreieinhalb und vier Stunden täglich damit verbracht, sein Profil zu pflegen. Er hat Anfragen bearbeitet, selbst bei anderen "Influencern" kommentiert, um "sichtbar zu sein" und um dort selbst zu wachsen. Vor allem die vielen Kommentare zu beantworten ist zeitintensiv. Man müsse sich das wie Whats-App-Chats vorstellen. Die vielen Fragen an ihn könne man vergleichen mit 90 Chats, die dauerhaft geöffnet seien. Und das den ganzen Tag.

Schon morgens auf dem Weg zur Schule habe er den ersten Schwung bearbeitet, genauso auf der Rückfahrt nach Eschelbronn. Vor allem abends, wenn er neue Bilder veröffentlichte, sei es besonders viel Arbeit gewesen. Was aussieht wie ein Schnappschuss, erfordert viel Zeit. Die Fotos müssen bearbeitet werden, Untertitel gefunden und die richtigen "Hashtags", um die Bilder für noch mehr Nutzer der Plattform sichtbar zu machen, unter dem Bild platziert werden. Und das alles neben der Schule.

Angefangen hat Ehrenfried bereits 2014 mit zwei Freunden. Damals hatten sie noch mehrere Seiten, konzentrierten sich vor allem auf Fotos mit Motivationssprüchen. Irgendwann haben sie dann ein neues Projekt gestartet. Ziel war es dabei, so viele Follower wie möglich zu generieren. Als Thema hatten sich die drei Freunde Zeitmanagement ausgedacht. Sie wollten Leuten erklären, wie sie mit möglichst wenig Aufwand immer noch gut in der Schule sein können. Im Nachhinein sei das eine Schnapsidee gewesen, lacht Ehrenfried. "Da hatten wir auch schon bessere Ideen." Denn das Problem an der Sache war, dass sie selbst keine allzu großen Schulfans gewesen seien. Wenn er so redet, drückt er sich oftmals sehr gewählt aus.

Es macht den Anschein, als hätten sie die Sache sehr strukturiert geplant; haben recherchiert und schnell herausgefunden, dass es zu ebendiesem Thema noch wenige Kanäle gab. Sie wollten eine spezifische Zielgruppe ansprechen, erklärt Ehrenfried. Für die Zahl der Follower hat sich das Projekt gelohnt. In zwei Monaten haben sie 3500 Fans mehr und 10.000 Klicks auf ihre Videos generiert. Irgendwann hätten sie das dann aber gelassen, weil sie keine Lust mehr hatten. Denn vor allem das Aufbauen neuer Kanäle hat den jungen Männern Spaß gemacht. Das Profil blieb. Ab und zu postet Ehrenfried immer noch Fotos und kleine Videos. Auf die Frage, wer ihm so folge, zückt er sein Handy und kann nach wenigen Sekunden sagen, dass es 60 Prozent Frauen zwischen 18 und 24 Jahren sind, die vor allem in Berlin und München wohnen.

Mittlerweile hat Ehrenfried die Schule beendet. Seinem Hobby ist er treu geblieben und hat es zum Beruf gemacht. Ende 2017, während des Abiturs, hat er seine Media-Agentur gegründet, mit der er Firmen berät, wie sie ihre Strategie in den sozialen Medien verbessern können. Seine Eltern gaben ihm ein Jahr Zeit, um damit so viel Geld zu verdienen, dass er davon leben kann. Hätte er das nicht geschafft, war klar, dass er ein Studium beginnt. Also erreicht er heute zwischen 300.000 und 500.000 Menschen mit den Kanälen seiner Kunden. Ehrenfried ist so erfolgreich, dass er mittlerweile eine festangestellte Mitarbeiterin hat, die sich nur darum kümmert, Kommentare und Anfragen auf den Firmenseiten zu beantworten. Eine Zweite soll folgen. Außerdem arbeitet er mit einem Webdesigner und einem Videospezialisten zusammen.

Sein Ziel? Ehrenfried grinst, bevor er lacht und dann mit der Zahl 400.000 Euro rausrückt. So viel Umsatz möchte er dieses Jahr machen. Längerfristig will er mit seiner Firma eine der führenden MediaAgenturen sein. Er habe "etwas gefunden, das mir Spaß macht" und es sei eine "doch schon recht erfüllende Arbeit".