Eschelbronn. (rw) Allmählich reißt bei Petra Binder der Geduldsfaden, denn auf eine Petition, die sie im Januar dieses Jahres im Landtag von Baden-Württemberg eingereicht hat, hat sie bis heute noch keine befriedigende Antwort erhalten.

Die stellvertretende Bürgermeisterin, die am Marktplatz ein Schreibwarengeschäft mit Postagentur betreibt, wird von der Bevölkerung regelmäßig darauf angesprochen, wie weit sie denn mit ihrem Anliegen sei. In ihrer Petition weist sie auf die zum Teil gefährliche Verkehrssituation im Eschelbronner Ortskern hin und fordert zwei Fußgängerüberwege in der Bahnhofstraße und in der Neidensteinerstraße sowie eine Einbahnstraßenregelung im Bereich der Oberstraße. In diesen Bereichen befinden sich viele Kinder auf dem Weg zur Kita, zur Schule und in die Sporthalle.

Mit dem Thema beschäftigt Binder sich auch in ihrer Gemeinderatsfraktion der "Unabhängigen Bürger für Dorf und Umwelt" seit längerer Zeit, und auch die Fraktion der Freien Wähler hat schon einen entsprechenden Antrag gestellt. Eine Verkehrsschau im Oktober 2020 mit der Straßenverkehrsbehörde, Polizei und Gemeindeverwaltung verlief ergebnislos, was Binder dann zu der Petition bewegte. Mit dem Petitionsrecht kann sich jeder Bürger, der sich durch Entscheidungen von Ämtern und Behörden benachteiligt fühlt, mit dem jeweiligen Anliegen an den Landtag wenden.

Eingang wurde bestätigt

Ein Petitionsausschuss als "Anwalt der Bittenden" bemüht sich dann darum, den Sachverhalt aufzuklären und Lösungsvorschläge zu unterbreiten, die allen Beteiligten gerecht werden sollen. Dass sie hierbei einen langen Atem brauchen wird, war der Antragstellerin von Anfang an klar. Schließlich mussten die Petitionsausschüsse nach der Landtagswahl neu gebildet werden. Dann kam die Sommerpause, es folgten die Bundestagswahl, aber nun drängt Binder auf eine Entscheidung.

Das einzige, was sie seitdem in Händen halten kann, ist eine Eingangsbestätigung der Landtagsverwaltung über ihre Petition. Darin wird Binder darüber aufgeklärt, dass der Petitionsausschuss zunächst vom zuständigen Ministerium eine Stellungnahme zu ihrem Anliegen einholt. Nach Abschluss der Ermittlungen wird der Petitionsausschuss beraten und der Vollversammlung des Landtags einen Bericht und eine Beschlussempfehlung zur Entscheidung vorlegen. Außerdem weist man darauf hin, dass der Petitionsausschuss Akten anfordern darf, Auskünfte von Behörden einholen kann und auch Ortsbesichtigungen machen kann. Von all dem ist seither nichts geschehen, sagt Binder; und sie fragt sich, "ob erst etwas passieren muss", bis von Seiten der Politik reagiert wird. Telefonate mit Mitarbeitern der Landtagsverwaltung hat sie schon unzählige geführt und bald ist das Jahr vorbei und nichts hat sich in der Zeit bewegt. "Wenn dies im Landtag das Verständnis von Bürgernähe ist, dann habe ich das Vertrauen in die gewählten Volksvertreter verloren", sagt Binder verärgert.

In der über 20 Millionen Euro teuren Imagekampagne "The Länd" erfinde sich das Land Baden-Württemberg gerade neu, wie es heißt. Man will das Bundesland unter anderem als lebenswerten Standort mit hoher Lebensqualität nach außen präsentieren.

Das "träge Verhalten des Landtags" bei Anliegen seitens der Bürger passe nicht zum hohen Anspruch, der in der kontrovers diskutierten Werbekampagne zum Ausdruck gebracht werden soll, findet die engagierte Kommunalpolitikerin und fasst nun eine Unterschriftenaktion unter den Eschelbronnern ins Auge. Aufgeben will Petra Binder auf jeden Fall noch lange nicht.