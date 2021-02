Von Roland Wolf

Eschelbronn. Es ist 4 Uhr am Morgen, eine wahrlich "unchristliche Zeit", und mit Minus 15 Grad ist es klirrend kalt draußen. Bauhofleiter Klaus Dinkel hat seine Mitarbeiter Gerd Merkel, Mario Kirsch und Alexander Müller um sich versammelt, um einen Job zu verrichten, der in diesen Tagen überall ansteht und unerlässlich ist: Die Straßen im Ort sind von Schnee und Eis zu befreien, damit sie wieder begeh- und befahrbar sind und die Bürger ein paar Stunden später einigermaßen sicher den Weg zur Arbeit antreten können. Es arbeiten zur Zeit zwar viele im Homeoffice, aber bei Weitem nicht alle.

Zu einer Zeit, in der sich der Normalbürger vor dem Aufstehen noch mindestens dreimal im Bett herumdrehen darf, ist das Quartett erstaunlich gut gelaunt und geht motiviert in den Tag. In diesen Zeiten sei es wichtig, die Wettervorhersagen genau zu beobachten und die Geschehnisse in der Nacht zu verfolgen. Genau das macht Dinkel gewissenhaft und mit großer Erfahrung. Seit 33 Jahren arbeitet er im Bauhof und kennt die Abläufe genau. In dieser Nacht war alles gut vorhersehbar, denn die Temperaturen blieben konstant im Keller, und die Straßenverhältnisse blieben weiterhin vor allem sehr eisig.

Eine Einweisung vor Ort beim Start in den noch dunklen Tag ist nicht erforderlich, jeder weiß, was er zu tun hat. Dinkel steigt mit seinem Beifahrer Kirsch in den großen neuen Unimog und befüllt unter dem Salzsilo im Außenlager des Bauhofs das Fahrzeug mit zwei Kubikmeter Salz. Diese Menge wird er heute brauchen.

Mario Kirsch füllt den Unimog mit zwei Kubikmeter Streusalz aus dem Silo (Foto). Handarbeit ist bei Alexander Müller auf den Brücken angesagt. Fotos: Roland Wolf​

Während der Fahrt durch die Dorfstraßen kann er die Breite und die Intensität der Streuung steuern. Die Fahrt erfordert hohe Konzentration, denn oft sind an beiden Straßenseiten Fahrzeuge geparkt, und daher ist Vorsicht geboten. "Besonders die Friedhofstraße und die Kandelstraße sind in dieser Hinsicht gefährlich", sagt Dinkel. Nur für die Bahnhofstraße ist er nicht zuständig, diese ist eine Kreisstraße und wird vom Landkreis betreut. Auf dem Beifahrersitz notiert Kirsch ganz genau, welche Straße zu welcher Uhrzeit gestreut wurde. Unter anderem aus haftungsrechtlichen Gründen sind diese Aufzeichnungen von Bedeutung, falls Bürger auf dem Glatteis zu Schaden kommen und versuchen sollten, die Gemeinde dafür in Verantwortung zu nehmen.

Auf dem kleinen und wendigeren "John Deere"-Kommunaltraktor macht Merkel den gleichen Job. Er ist hauptsächlich für die Räumung von Gehwegen, Parkplätzen und anderen öffentlichen Anlagen verantwortlich, die der Unimog wegen seiner Größe nicht anfahren kann.

Aus der Sicht des unbeteiligten Beobachters verrichtet Müller den vielleicht härtesten und unbequemsten Teil des Winterdienstes, denn mit seinem VW-Transporter steuert er gezielt die Orte an, an denen er das warme Fahrzeug verlassen muss: Dort muss er den Schneeschieber mit der Hand bedienen und das Salz aus dem Eimer streuen. Zu diesen "sensiblen" Objekten gehören das Rathaus mit seinem gesamten Umfeld, der Kindergarten, die Kirchen sowie alle Brücken und Stege. Lediglich rund um die Schlosswiesenschule verrichtet der dort zuständige Hausmeister diesen Dienst.

"Da friert dir doch fast unter dem Handschuh die Hand ein", bemerkt Müller, als er mit Schwung das Salz verteilt. Erst seit gut einem Jahr gehört er zu den "Stadtsoldaten", wie die Bauhofmitarbeiter auch manchmal von den Bürgern bezeichnet werden. In dieser Zeit hat er sich gut eingearbeitet.

So verrichten die Bauhofmitarbeiter dieser Tage einen drei- bis fünfstündigen Dienst "im Dunkel der Nacht", der in der Regel von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen wird. Im Aufenthaltsraum des Bauhofs gibt es dann zur Pause um 10 Uhr einen heißen Kaffee und ein Wurst- oder Käsebrot. Das haben sich die Jungs verdient. Dann geht’s auch schon zur nächsten Baustelle: Am Schwarzbachufer müssen ein paar einsturzgefährdete Bäume gefällt werden.