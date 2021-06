Die Covid-19-Impfung erfolgt in die Muskulatur des Oberarms. Foto: Jens Büttner/dpa

Eschelbronn. (rw) Mit Samstag, 3. Juli, und Samstag, 14. August, kann die Gemeinde der Bevölkerung zwei weitere Impftermine in der Sporthalle anbieten. Insgesamt werden 150 Impfdosen von "Biontech" und "Moderna" zur Verfügung stehen. Bürgermeister Marco Siesing bedankte sich in einer Mitteilung für die bisherige hervorragende Arbeit der Eschelbronner Hausärzte. Die weiteren Impfdosen seien ein wichtiger Schritt zur Wiedererlangung der allgemeinen Lebensqualität und Normalität. Nach den fortgeschrittenen Impfungen der Risikogruppen fordert Siesing nun vor allem die ehrenamtlich Engagierten in den Vereinen dazu auf, sich anzumelden.

Die Anmeldungen sind noch bis Mittwoch, 16. Juni, mit Angabe von Name, Geburtsdatum, Anschrift und Telefonnummer ausschließlich per E-Mail an impfen@eschelbronn.de möglich. Die Termine werden nach der zeitlichen Reihenfolge des Anmeldeeingangs vergeben. Beim Impfen müssen dann Personalausweis, Krankenversichertenkarte und der Impfpass mitgebracht werden.

Nicht zu diesen Terminen anmelden sollten sich Personen, die bereits Impftermine in einem Impfzentrum oder beim Hausarzt vereinbart haben. Bei weiteren Fragen steht das Rathaus unter Telefon 06226 / 950923 zur Verfügung.