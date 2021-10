Von Roland Wolf

Eschelbronn/Neidenstein. "Gibt es einen echten Aufreger aus der Vergangenheit, der die Gemüter in beiden Ortschaften so richtig erhitzte?", werden einige Rentner, die in Eschelbronn bei schönem Wetter unter der Schwarzbach-Linde sitzen gefragt. Wenn es jemand weiß, dann die Herrschaften, die an ihrem Stammplatz gewöhnlich Themen der Dorf- und Weltpolitik bis ins Detail analysieren. "Eigentlich nicht", lautet die Antwort, und das Wort "eigentlich" gibt Auskunft darüber, dass es hier und da doch etwas gab. "Eschelbronn wollte schon mal vor über 50 Jahren ein Neubaugebiet in Richtung Neidenstein erschließen", sagt etwa Alt-Gemeinderat Karl Kummer. Aber die Neidensteiner hätten es damals verhindert. Unzählige eheliche Verbindungen sind zwischen Eschelbronnern und Neidensteinern entstanden, sagt Kummer, und fast immer hätten sich die Paare dann in Neidenstein niedergelassen. Aber das bleibt wohl seine Theorie, denn es gibt genügend Gegenbeispiele, bei denen die Pärchen in Eschelbronn ihr dauerhaftes Glück gefunden haben.

Gemeinderat Hermann Kasper erinnert an die Pläne, genau zwischen Eschelbronn und Neidenstein, dem heutigen Neubaugebiet, eine gemeinsame Schule zu errichten. Aber dazu ist es nie gekommen. Heute klappt die interkommunale Zusammenarbeit zwischen dem Burg- und dem Schreinerdorf wohl reibungslos. Die Bürgermeister Frank Gobernatz und Marco Siesing sind freundschaftlich verbunden, man tauscht sich aus. So kann manches auf dem ganz kurzen Dienstweg erledigt werden. Auch die Gremien beider Gemeinderäte treffen sich bei Bedarf auch abseits vom Ratstisch und besprechen Dinge, bei denen man zu Beginn nicht immer gleicher Meinung ist. So wie jüngst, als es bei der Frage zur Ansiedlung eines Supermarktes zwischen beiden Gemeinden doch erheblichen Gesprächsbedarf gab.

Es geht harmonisch zu, in den beiden Dörfern, die es 1972 bei der Gemeindereform geschafft haben, selbstständig zu bleiben, und die darüber bis heute stolz und froh sind. Selbst der falsche Standort des Grenzsteines war für die Gemeinden anscheinend nie ein Aufreger. Als die alte Verbindungsstraße von Eschelbronn nach Neidenstein in den 1960er-Jahren verbreitert und mit einem Gehweg ausgestattet wurde, musste der Stein weichen. Viele Jahre lagerte er im Eschelbronner Bauhof, bis man irgendwann auf die Idee kam, ihn neu aufzustellen. Der steht jetzt aber nicht auf der Grenze, sondern einige Meter in Richtung Eschelbronn, wodurch Neidenstein einen unrechtmäßigen Geländegewinn verbuchen kann. Im Mittelalter wäre dies wohl ein Grund für blutige kriegerische Auseinandersetzungen gewesen, heute schmunzelt man darüber und lässt die Sache auf sich beruhen.

Kleine Geschichtchen, die das Zusammenleben von Eschelbronnern und Neidensteinern charakterisieren, gibt es jede Menge. So behauptet der Eschelbronner immer gern, dass der Neidensteiner in allem etwas langsamer sei. Tatsächlich gab es in Neidenstein ein "Café Langsam", Da zog es aber auch regelmäßig die Einwohner aus dem Schreinerdorf hin. Aktuell bemerkt der aufmerksame Eschelbronner, dass man nun in Neidenstein auch den Zusatz "Burgdorf" im Ortsschild haben will, nachdem Eschelbronn dies mit ihrem "Schreinerdorf" beantragt hat. Vielleicht Zufall, vielleicht auch nicht.

"Man hat sich in den Dörfern schon immer gern gegenseitig gefoppt", erzählt Paul Ziegler vom Neidensteiner Gesangverein. Die Eschelbronner zogen die Neidensteiner Sängerkollegen immer etwas auf, wenn der Beitrag auf der Bühne nicht so ganz gelungen war: "Heute habt ihr aber wieder gut gesungen", war da öfters zu hören. Besonders Friedrich Dittrich und Otto Grab waren darin Meister ihres Fachs. Ausgerechnet Grab, der Neidensteiner, der nur ein Eschelbronner wurde, weil er ein Mädchen aus dem Schreinerdorf geheiratet hat. Aber die Neidensteiner revanchierten sich, denn der Eschelbronner Chor erwischte bei seinen Auftritten auch nicht immer die richtigen Töne. Ziegler erinnert sich auch, dass er einmal die Absätze von Dittrich rot anstreichen konnte, so "schnell" hatte sich der Eschelbronner anscheinend bewegt.

Der älteste Eschelbronner, Philipp Butschbacher, erinnert sich an die vielen Neidensteiner, die in den Schreinereien im Nachbarort ihr Brot verdient haben. Im Burgdorf stand man mit dem Kind am Fenster, blickte Richtung Eschelbronn und sagte: "Sieh, Kind, dort unten wirst du einmal dein Geld verdienen müssen." Er erinnert sich aber auch noch an eine weitere Begebenheit. Mit seinem Freund Oskar Streib kam Butschbacher einmal aus der Neidensteiner Bahnhofswirtschaft und sang ein Lied. Dies passte dem Ortspolizisten nicht, der beide wegen Ruhestörung zu einer Geldstrafe von fünf Mark verdonnern wollte. Kämpferisch, wie Streib von jeher war, handelte er die Strafe auf eine Mark herunter, womit sich der Polizist zufrieden geben musste.

Einer, der wie kaum ein anderer die Gemeinsamkeiten der Nachbardörfer verkörpert, ist Kai Haißer. Sein Vater stammt aus Eschelbronn, seine Mutter aus Neidenstein. Aufgewachsen im Schreinerdorf, wohnt er inzwischen im Burgdorf, wo er unterhalb der Burg seine "Residenz Eschelstein" hegt und pflegt. Es ist ein Garten, den er von seinem Neidensteiner Großvater Kurt Grab geerbt hat. Wenn er vor Ort ist, dann hisst er gerne die "Eschelsteiner Flagge" mit den blau-weißen Rauten von Eschelbronn und den gekreuzten Lilienstäben von Neidenstein. "Es schlagen zwei Herzen in meiner Brust", sagt Haißer voller Inbrunst und wenn man ihm zuhört, dann fällt es nicht schwer, das zu glauben. Seine Liebe für die beiden Ortschaften geht soweit, dass er sogar eine "Eschelstein"- Homepage ins Leben gerufen hat.

Heutzutage wird in vielen Bereichen über die Ortsgrenzen hinweg gut zusammengearbeitet, wovon beide Seiten durchaus profitieren. Nicht nur in den Sportvereinen mit den Spielgemeinschaften, bei den Heimatfreunden mit ihren Museen, bei der Feuerwehr, beim Roten Kreuz oder in den Kirchengemeinden.

So leben die Eschelbronner und Neidensteiner harmonisch und friedlich neben- und miteinander und niemand hat wohl ein Interesse, daran etwas zu verändern. Es scheint, als ob aus den "besten Feinden" beinahe beste Freunde geworden sind.