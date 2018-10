Eschelbronn. (lg) Ein Ehepaar staunte nicht schlecht, als es bei der Rückkehr zu ihrem Anwesen in der Bahnhofstraße vor der Haustüre einen jungen Biber fand. Am helllichten Tag hatte sich das Tier in den Hof geflüchtet und fand keinen Ausweg - und vor allem nicht den Weg zurück in den Schwarzbach, aus dem es vermutlich gekommen war.

Biber besiedeln dort in den letzten Jahren vermehrt die Uferböschungen. Man verständigte den Jagdpächter Fabian Himmelhan, der kurz darauf mit seinem Jagdkollegen Stefan Schleihauf das Tier begutachtete. Fabian Himmelhan hatte als Jäger selbst noch keinen Biber in freier Wildbahn gesehen. Stefan Schleihauf holte einen Kescher und brachte seinen Vater, Klaus Schleihauf, mit, der schon einmal einen Biber eingefangen hatte.

Mit vereinten Kräften konnte das Tier gefangen und in einem Sack verstaut werden. Rasch wurde es am nahen Schwarzbach wieder ausgesetzt und verschwand in den Wellen des Gewässers.