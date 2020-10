Eschelbronn. (rw) Die Gemeinde und alle Radelnden blicken auf drei anstrengende, aber auch äußerst schöne Wochen zurück. Selbst Optimisten hätten zu Beginn des diesjährigen Stadtradelns wohl kaum mit einem solchen Erfolg gerechnet. Doch alle Beteiligten wurden von einem Radsportfieber ergriffen. Jeder war bestrebt, einen möglichst großen Beitrag in Form gefahrener Kilometer zu leisten. Doch egal, ob es fünf waren, die Gemeinderat Kurt Freischlag aus dem Wolfsrudel beigesteuert hat, oder 1914 Kilometer, die letztlich bei Peter Friedel aus dem Team "FC 1920 Cycling Collective" auf dem Tacho standen – jeder Kilometer war wichtig für die Gemeindewertung.

Die ausgegebene Mission, die Erde in den 21 Tagen einmal zu umrunden, wurde am letzten Tag des Stadtradelns erfüllt. Eschelbronn kann 40.461 geradelte Kilometer verbuchen und trägt in der aussagekräftigsten Wertungskategorie "Gefahrene Kilometer pro Einwohner" einen nie gefährdeten Sieg im Rhein-Neckar-Kreis davon. Noch besser schneidet die Gemeinde in der Wertungskategorie der Parlamentarierkilometer ab. Im Rhein-Neckar-Kreis war der Sieg schon nach der ersten Woche fast sicher, doch die Gemeinderäte fuhren sich in einen wahren Rausch und belegten europaweit (das Stadtradeln wird in Deutschland, Frankreich und Luxemburg durchgeführt) unter 1.482 teilnehmenden Kommunen einen beachtlichen vierten Platz.

Das Team "FC 1920 Cycling Collective" konnte die Teamwertung mit 13.548 Kilometern für sich entscheiden. Peter Friedel radelte 1914 Kilometer und investierte für diese Leistung knapp hundert Stunden in 21 Tagen – nahezu ein Ganztagsjob. Auf Rang 2 landete Filip Kleitsch mit 1505 Kilometern, knapp gefolgt von Pasi Echner mit 1503 Kilometern. Auch Werner Beck (1245 km) und Daniel Pöhnl (1009 km) machten den Tausender voll. Besonders bemerkenswert sind die 405 Kilometer, die Christiane Reischl im Handbike zurücklegte.

Das "Wolfsrudel" knackte am letzten Tag noch die 10.000 Kilometermarke und belegt mit 10.541 zurückgelegten Kilometern Rang 2. Johann Triller radelte mit seinem Sohn Dustin (5. Klasse) zusammen über 1000 Kilometer. Den dritten Platz sicherten sich die "TVE Hobbyradler" mit 4955 Kilometern. Dahinter folgten "Das Irrenhaus 2.0" mit 4196 Kilometern sowie die "Sellemols Theaterleit" mit 2510 Kilometern. Die Teams waren mit detlich weniger Radelnden unterwegs.

Bürgermeister Marco Siesing sprach allen Radlern Dank und Anerkennung für das Geleistete aus, egal, wie viele Kilometer jeder einzelne zurückgelegt hat. Für ihn zählt die kollektive Leistung und er hofft, dass alle Sportler auch beim Stadtradeln 2021 wieder dabei sind.