Eschelbronn. (jubu) Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Montagmittag in Eschelbronn ereignet. Gegen 11.40 Uhr kam es in der Meckesheimer Straße bei einer dortigen Einmündung in einen Feldweg zum Zusammenstoß zwischen einem Kleinwagen und einem Transporter. Beide Fahrzeuge wurden ersten Informationen zufolge hierbei erheblich beschädigt.

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten an. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz. Die Straße ist aktuell voll gesperrt. Die Rettungskräfte sind noch vor Ort. Wie es zum Zusammenstoß kommen konnte, ist offenbar noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Update: Montag, 20. Januar 2020, 13.55 Uhr