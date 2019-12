Eschelbronn. (rw) Als der Nikolaus mit seinem Schlitten in das Schreinerdorf einbog, um die Kinder der Tagesstätte „Die Holzwürmer“ zu besuchen, staunte er nicht schlecht, als er am neuen Ortsschild, das mit Leader-Fördergeldern finanziert wurde, begrüßt wurde. Die neuen Schilder stehen ab sofort an den drei Ortseingängen der Gemeinde.

Die Kitaleiterin Jeannette Range und ein paar Kinder begrüßten den nicht alltäglichen Gast und freuten sich, dass er im Ort vorbei kam. In der Kita hatte er viel zu erzählen, packte die Geschenke aus seinem Sack aus und sorgte für große, leuchtende Kinderaugen.

Bald werden im Ort noch weitere Schilder auf Firmen, Vereine und die Gastronomie hinweisen. Sie sind Teil einer Maßnahme, mit der die Gemeinde als Mitglied der Tourismusregion auf sich aufmerksam machen will.