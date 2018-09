Seit zweieinhalb Jahren hat Muhammed keine Schule mehr besucht. Ergün Gündes will ihn an der Merianschule anmelden, doch dort gibt es keine fünfte Klasse mehr. Zuständig wäre die Gemeinschaftsschule Helmstadt, diese verweist an das Schulamt. Foto: Christiane Barth

Von Christiane Barth

Eschelbronn/Epfenbach. Seit zweieinhalb Jahren hat sein zwölfjähriger Sohn keine Schule mehr besucht. Ergün Gündes, der Vater von Muhammed, ist aufgebracht und teilt nun mit, seine Versuche, den Sprössling in der Merianschule anzumelden, seien abgeschmettert worden. Die Rhein-Neckar-Zeitung berichtete bereits am 30. Dezember 2017 über die Familie aus Eschelbronn, die nach den Faschingsferien 2016 überrascht feststellen musste, dass der Sohn, damals Viertklässler, von der Eschelbronner Schlosswiesenschule abgemeldet worden war.

In der Zwischenzeit herrschte viel Uneinigkeit zwischen der Eschelbronner Familie und dem Staatlichen Schulamt. Der Vater bemühte sich um eine Anmeldung an der Merianschule Epfenbach, wie er unserer Zeitung nun erneut verärgert mitteilte, das Schulamt unterdessen bittet die Familie an einen Runden Tisch. Ein großes Missverständnis, das im komplexen "Konstrukt" unterschiedlicher Schulformen in Epfenbach wurzelt? Zuständigkeiten in einem sensiblen Bereich, die niemand übertreten möchte? Oder Unwissenheit, die in eine unsachliche Diskussion mündet? Die RNZ hakte nach.

Der Schulleiter der Merianschule Epfenbach, Tobias Liebig-Cardinale, seit Februar 2018 im Amt, verdeutlicht: Unklar sei, wo der Vater den Sohn habe anmelden wollen - in der Werkrealschule oder in der Gemeinschaftsschule. Für Letztere sei Klaus Klinger, Schulleiter der Grafeneckschule Helmstadt, die als Gemeinschaftsschule in Epfenbach eine Außenstelle betreibt, verantwortlich. Beide Schularten jedoch finden sich in Epfenbach unter dem Dach der Merianschule - ein "Konstrukt", das dem Eschelbronner Vater nicht transparent zu sein scheint.

"Es herrscht wohl noch Unklarheit darüber, wo der Sohn eigentlich hin soll", ahnt Tobias Liebig-Cardinale, der betont, bei ihm persönlich sei der Vater noch nicht vorstellig geworden.

Ergün Gündes berichtet: "Das Schulamt hat gesagt, in Epfenbach gebe es keine fünfte Klasse." Das wollte der Vater nicht glauben, immerhin sei auch seine Tochter seit der fünften Klasse an genau dieser Merianschule. Der Rektor hakt ein: "In der Werkrealschule also?" Der Vater meint, das sei doch völlig egal.

Knackpunkt ist: Die auslaufende Schulform Werkrealschule wird in Epfenbach nur noch in den Klassen acht bis zehn unterrichtet, nachfolgende Klassen wie die Fünfte rücken nicht mehr nach.

Der Vater ist der Ansicht: Der Sohn müsste nun eigentlich altersgerecht in der siebten Klasse unterrichtet werden. Da er jedoch zwei Jahre verloren hat, könnte er nun auch in der fünften Klasse neu starten. Zuständig sei daher die Gemeinschaftsschule und damit deren Rektor Klaus Klinger, verdeutlicht Tobias Liebig-Cardinale.

Klinger nun verweist den Vater an das Staatliche Schulamt, das sich der Sache schließlich längst angenommen habe und das auch über die Vorgeschichte bestens Bescheid wisse, die jedoch der Grafen᠆eckschule völlig unbekannt sei. Ergün Gündes vertritt die Ansicht "Ich kann doch mein Kind anmelden, wo ich will" und droht, zur Polizei zu gehen. Auch Beschimpfungen seien ausgesprochen worden, berichten die Schulleiter.

Der Aufforderung des Staatlichen Schulamtes Manheim, seinen Sohn in der Karl-Bühler-Gemeinschaftsschule in Meckesheim anzumelden, ist der Vater bis heute nicht nachgekommen, weil der Sohn "da nicht hin will". Nun liegt der Familie eine Aufforderung des Schulamtes vor, die Sache am 9. Oktober beim Runden Tisch zu klären. Ergün Gündes hält dies jedoch für keine gute Idee: "Dann verliert mein Sohn ja schon wieder Zeit."