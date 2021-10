Von Roland Wolf

Eschelbronn. Die "Kallenberg-Räuber" sind seit August ein neu eingetragener Verein im Schreinerdorf, der sich mit seinem Vorstand und seinen Zielen dieser Tage der Öffentlichkeit vorstellte. Meike Himmelhan als Vorsitzende sowie Petra Binder, Melissa Janz und Fabian Himmelhan als weitere Vorstandsmitglieder machten Werbung für eine Sache, die es so im Ort noch nicht gegeben hat. Sie wollen bis zum Sommer nächstes Jahr einen "Naturkindergarten" aufbauen, in dem die Kinder die Möglichkeit haben, einen Teil ihres Alltags in und mit der Natur zu verbringen. Sie sollen abseits vom ansonsten technisierten und medienreichen Lebensumfeld zu jeder Jahreszeit Pflanzen und Bäume, den Boden, das Licht, die Luft und die Tiere im Jahreskreislauf beobachten und entdecken können.

Bereits vor einigen Wochen besuchte man die Jahreshauptversammlung des örtlichen BUND-Ortsverbandes und stellte das Konzept vor, denn thematisch ist der geplante neue Kindergarten eng mit den Zielen des BUND-Kinderumweltclubs (KUC) verwandt. In diesem ruhen die Aktivitäten allerdings momentan, weil das Interesse seitens der Kinder und ihrer Eltern immer geringer wurde. Von daher wurden seitens des BUND die Planungen für den Naturkindergarten durchaus begrüßt, und es wurde daher beschlossen, mit dem neuen Verein kooperieren zu wollen.

Ursprünglich war geplant, die Einrichtung auf einem Grundstück auf dem Kallenberg zu betreiben. Aber das KUC-Gelände im "Halbigtal", auf dem eine Hütte bereits vorhanden ist, und auf dem die Kinder in den vergangenen 30 Jahren ihren Aktivitäten draußen in der Natur zusammen mit ihren Betreuern nachgingen, bietet sich für das Projekt bestens an. Nun soll in Gesprächen mit dem BUND und der Gemeinde ausgelotet werden, in welcher Form das Gelände in Zukunft genutzt werden kann. Man ist durchaus zuversichtlich und hofft, dass man in den Gesprächen zügig vorwärts kommt, damit aus der jetzigen Vision Realität werden kann.

Die Gruppengröße im Naturkindergarten soll auf 20 Kinder beschränkt sein, und sobald die Eröffnung genau datiert werden kann, sollten interessierte Eltern ihre Kinder rechtzeitig für einen Betreuungsplatz anmelden. Die Betreuung soll von Montag bis Freitag zwischen 7.30 und 14 Uhr erfolgen. Dafür ist natürlich die Beschäftigung von qualifiziertem und entsprechend ausgebildetem Fachpersonal erforderlich. Man denkt hier an zwei Erzieherinnen oder Erzieher in Vollzeit, an einen Waldpädagogen und möglicherweise auch an eine Kraft im Bundesfreiwilligendienst. Geschätzt werden Kosten von rund 100.000 Euro im Jahr, die durch Mitgliedsbeiträge, Spenden, Zuschüsse und gegebenenfalls auch durch eine Förderung seitens der Gemeinde gedeckt werden sollen.

Die Kinder, die im Alter von drei Jahren bis zum Schuleintritt den Naturkindergarten besuchen sollen, sollen rechtzeitig und vollumfänglich auf den Schulbesuch vorbereitet werden, und daher wird eine enge Kooperation mit der hiesigen Schlosswiesenschule angestrebt, sodass künftige Schülerinnen und Schüler mit Arbeitsmaterialien und Schulbesuchen langsam eingegliedert werden könnten. Die Vereinsgründer hoffen nun auf ein breites Interesse für ihr Vorhaben und auf Unterstützung in jeglicher Art.

Info: Die Mitgliedschaft im Verein kostet 38 Euro im Jahr. Einen Aufnahmeantrag gibt’s auf der Website der "Kallenberg-Räuber" unter www.kallenbergraeuber.de/downloads oder in der Postagentur von Petra Binder am Marktplatz. Wer den Verein finanziell unterstützen will, kann auf das Spendenkonto überweisen: "Naturkindergarten KallenbergRäuber e.V." bei der Volksbank Neckartal, IBAN DE57.6729.1700.0031 837308, BIC GENODE61NGD.