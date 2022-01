Eschelbronn. (rw). Vor einigen Wochen sorgte eine Maßnahme der Naturschutzbehörde bei einigen Einwohnern für breites Unverständnis und allgemeines Kopfschütteln. Denn das Betreten des Naturschutzgebiets (NSG) "Kallenberg-Kaiserberg" wurde grundsätzlich verboten. Und auch das Aufstellen der entsprechenden Schilder sorgte teils für Verwunderung - wohl, weil eine vorherige Information über den Grund der Maßnahme nicht erfolgte. Die Gemeinde bekam ebenfalls erst im Nachhinein davon Kenntnis.

Auch ein zertifizierter Rad-Guide des Rhein-Neckar-Kreises lag jüngst mit der Behörde im Clinch, die ihm eine lange geplante und gut vorbereitete Exkursion durch das Gebiet kurzfristig verbieten wollte.

Mit Doris Nitsche-Schork wandte sich nun ein langjähriges Mitglied des BUND-Ortsverbandes an die Naturschutzbehörde und verweist darauf, dass der Ortsverband das Naturschutzgebiet jahrelang mit vielen Arbeitseinsätzen betreut und zu dessen Erhaltung beigetragen hat. Und auch Bürgermeister Marco Siesing äußert sein Unverständnis: "Man kann ein Naturschutzgebiet nicht einfach absperren". Nitsche-Schork kritisiert die mangelnde Öffentlichkeitsarbeit der Behörde, die sich auf das Aufstellen von Tafeln und Verbotsschildern beschränkt. "Verbote sind nie ein guter Ratgeber", sagt sie und beantragt in ihrem Schreiben das Entfernen der Verbotsschilder und eine Markierung der Wege, die betreten werden dürfen.

Die Antwort der Behörde ließ nicht lange auf sich warten. Man verweist darauf, dass das NSG nicht gesperrt wurde und auf legalen Wegen erkundet werden kann, allerdings nicht im NSG selbst, sondern in ausreichender Entfernung am oberen Rand des ehemaligen Steinbruchs. Die gewünschte positivere Öffentlichkeitsarbeit will man in diesem Winter realisieren: "Wir haben eine Portaltafel in Arbeit, die vor Ort auf die Besonderheiten des Gebietes und auf Verbote im NSG hinweist", heißt es.

Vor drei Jahren sorgte schon einmal eine unangekündigte Aktion der Naturschutzbehörde für Aufruhr im Schreinerdorf. Die Quelle des "Lohbrunnen" an der Spechbacher Straße, die der Bevölkerung seit Generationen vertraut war und aus der ununterbrochen sauberes Wasser sprudelte, war auf einmal versiegt. Grund war eine Baumaßnahme direkt oberhalb der Quelle, auch damals veranlasst von der Naturschutzbehörde.

Auslöser war eine Initiative des Grundstückseigentümers, der die Anlage eines Amphibien-Laichgewässers oberhalb des Quellausflusses beantragte. Unter dem Stichwort "Amphibienschutzmaßnahmen" wurde dies vom Land Baden-Württemberg finanziert. Sowohl Gemeinde als auch die Bevölkerung waren damals vor vollendeten Tatsachen gestellt worden. Seither kam kein Tropfen Wasser mehr aus der Quelle.