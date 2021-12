Sabine Launey (l.) und Bärbel Bleiler begrüßten Markus Schmitt in der Praxis. Foto: Wolf

Eschelbronn. (rw) Zu einer Impfaktion am Samstag, 8. Januar 2022, zwischen 10 und 18 Uhr lädt die Praxis von Dr. Bärbel Bleiler in der Industriestraße 6 ein. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, geimpft wird nach der Reihenfolge des Kommens. Mitzubringen sind, falls vorhanden, der Impfpass, ein Ausweisdokument und die Versichertenkarte. Es werden Erst-, Zweit- und Drittimpfungen verabreicht.

Außerdem wurde Dr. Markus Schmitt als Verstärkung in der Praxis begrüßt. Weiterhin hat mit Claudia Fuchs eine Mitarbeiterin der Praxis eine Weiterbildung für medizinische Fachangestellte abgeschlossen. Fuchs darf sich nun "Versorgungsassistentin in der Hausarztpraxis" nennen, die Aufgaben zur Entlastung des Arztes übernimmt. Schließlich wurde mit Stephanie Werner noch eine neue Mitarbeiterin eingestellt, die zuvor in der Universität Heidelberg arbeitete.