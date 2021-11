Von Roland Wolf

Eschelbronn. Die Auftaktveranstaltung zum Projekt "Gemeindeentwicklungskonzept Eschelbronn 2035" war schon mal ein guter Anfang, denn den Besucherzahlen nach zu urteilen interessiert sich doch ein Großteil der Bevölkerung dafür, wie sich das Schreinerdorf in den nächsten zehn bis 15 Jahren weiterentwickeln wird.

Bürgermeister Marco Siesing freute sich bei der Begrüßung, dass er neben der zahlreich erschienenen Bürgerschaft auch Dr. Tilmann Sperle und Laura Wolf von der "STEG Stadtentwicklung GmbH" sowie den inzwischen zum Haßmersheimer Bürgermeister gewählten früheren Hauptamtsleiter Christian Ernst willkommen heißen durfte. Ernst hatte das Projekt maßgeblich mit vorbereitet. Siesing erklärte, dass sich Verwaltung und Gemeinderat schon seit längerer Zeit Gedanken darüber machen, wie sich die Gesellschaft in der Zukunft weiterentwickelt. Geht der Weg in Richtung Individualgesellschaft? Oder wird vielmehr eine grundlegende Kooperation angestrebt? In der "Zukunftsstrategie 2035" sollte man den Weg des "Klein-Klein-Denkens" verlassen und globale Ziele ins Auge fassen.

Sperle, der zunächst die "STEG" mit ihren Aufgaben und Kompetenzen vorstellte, erklärte dann das Prinzip eines Gemeindeentwicklungskonzepts, das mit einem ganzheitlichen Ansatz realisierbare Lösungen finden will. Viele Antworten bekam er auf die Frage, was jeder einzelne mit Eschelbronn in Verbindung bringt. Heimat, Wohnort, Familie, Zukunft und Landschaft waren nur einige der Rückmeldungen, die laut Sperle grundsätzlich darauf schließen lassen, dass man den Ort mit Positivem verknüpft. "Das ist nicht überall so", bemerkte er, betonte aber auch, dass das Konzept "kein Wunschkonzert" sei.

Die Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger an das Projekt gehen von der Bewahrung der Natur und der Berücksichtigung der Interessen junger Menschen hin zu einer angemessenen Vereinsförderung, einem stetigen Fortschritt bis zum Erhalt von zukunftsträchtigen Visionen. Herausforderungen in der heutigen Zeit, so wurde festgestellt, seien der demografische Wandel, der Wohnungsmangel, die Digitalisierung und der Strukturwandel.

Die Eschelbronner Bevölkerung ist in den vergangenen 40 Jahren um 17 Prozent gewachsen, und Vorausrechnungen sagen bis 2035 weiterhin einen leichten Zuwachs voraus. Der Flächenbedarf stelle mit 40 Einwohnern je Hektar eine eher dünne Besiedlung dar. Hier müsse der Bedarf, die Verfügbarkeit, die Wohnformen und die Flächenpotenziale genauer betrachtet werden, hieß es.

Eine Stunde war anschließend Zeit, um Themenfelder wie Freizeit, Kultur, Tourismus sowie Energie, Umwelt und Klimaschutz zu behandeln. Aber auch Versorgung und soziale Infrastruktur und Bauen und Wohnen, Innenentwicklung oder Mobilität und Verkehr wurden in Augenschein genommen und Stärken und Schwächen auf diesen Gebieten herausgearbeitet. Die grünen Kärtchen für die Stärken und die roten für die Schwächen hielten sich dabei meist die Waage. So waren die Ergebnisse ein erstes Spiegelbild dessen, was sich die Bürgerinnen und Bürger wünschen und wo sie noch Handlungsbedarf sehen.

Am Ende der Veranstaltung beschäftigte man sich mit einem großen Ortsplan, der auf dem Hallenboden ausgebreitet war. Auf blauen Würfeln konnten die Interessierten ihre Ideen formulieren und die Würfel punktgenau am jeweiligen Ort platzieren. So wurde recht anschaulich verdeutlicht, wo die verschiedenen Brennpunkte im Dorf liegen. Der Anfang für das ehrgeizige Projekt war damit gemacht, und die Stadtplaner und die Bevölkerung konnten sich zum ersten Mal gegenseitig "beschnuppern".

Wolf ging auch auf das weitere Vorgehen zum Gemeindeentwicklungskonzept ein: Mitarbeitende der "STEG" werden im Ort präsent sein und eine Grundlagenerhebung vornehmen. "Heute beginnt die wichtige Dialogphase", erklärte Wolf, wobei die Einwohner als Experten eng in den Prozess eingebunden werden sollen. Im März nächsten Jahres soll mit einer "Bürgerwerkstatt" ein weiterer Schritt folgen und im Mai wird man sich in einer Gemeinderatsklausur mit dem Thema beschäftigen.

Info: Auf der Gemeindehomepage unter www.eschelbronn.de wurde eine Beteiligungsplattform eingerichtet, auf der sich Interessierte im laufenden Prozess informieren, aktiv einbringen und die Gemeinde mitgestalten können.