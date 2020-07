An dieser Stelle wünscht sich Harald Bucher eine Geschwindigkeitsbegrenzung deutlich unter 100 Kilometer pro Stunde, denn für die Radfahrer wird es hier brenzlig. Foto: Roland Wolf

Von Roland Wolf

Eschelbronn. Harald Bucher ist einer von vielen Radfahrern, die auf dem Weg zur Arbeit oder privat regelmäßig auf der alten Gemeindeverbindungsstraße, auch "Meckser Strässl" genannt, zwischen Eschelbronn und Meckesheim mit dem Fahrrad unterwegs sind. Diese knapp fünf Kilometer lange Strecke ist offiziell als Radweg ausgewiesen und wird vom "Radroutenplaner Baden-Württemberg" als solcher auch empfohlen. Sie wird aber auch von vielen Autofahrern aus Richtung Spechbach, Epfenbach und dem kleinem Odenwald genutzt, um nach Meckesheim oder weiter beispielsweise nach Wiesloch zu gelangen.

Schon im Wohnbereich am Eschelbronner Ortsausgang wird dabei gerne Gas gegeben, die anschließende lange Gerade lädt dazu auch ein. Bemühungen von Anwohnern, hier eine Tempo-30-Zone einzurichten, blieben bislang ergebnislos. Am Ortsausgangsschild endet dann die 50er-Zone und es gilt bis Meckesheim ununterbrochen das Tempolimit von 100 km/h. Und das auf einem Radweg, der von vielen Radlern genutzt werden muss, weil es keine vernünftige Alternative dazu gibt. Die Planungen, auf der anderen Schwarzbachseite im Wiesental einen verkehrssicheren Radweg zu bauen, ziehen sich in die Länge.

Verhandlungen der Gemeinden Eschelbronn, Zuzenhausen und Meckesheim hat es dabei schon gegeben, der Bau von zwei Brücken über Schwarzbach und Elsenz stand im Raum. Bei den Kosten war man sogar schon bei einer Million Euro angekommen. Landtagsabgeordnete wie Dr. Albrecht Schütte und Hermino Katzenstein gaben sich hier schon "die Klinke in die Hand" und sind die Strecke mit dem Rad abgefahren. Das Thema ist also in der Politik bekannt.

Bürgermeister Marco Siesing informierte in der jüngsten Gemeinderatssitzung, dass der weitere Ausbau des Wiesentalweges zurzeit auf Förderfähigkeit überprüft wird und dann auf den nächsten 1,5 Kilometern fahrradgerecht ausgebaut werden soll.

Zurück zum "Meckser Strässl": Auf halber Strecke nach Meckesheim endet die Gerade und die Radler biegen in eine sehr unübersichtliche Rechtskurve ein, die ihnen durchaus den Angstschweiß auf die Stirn treiben kann. Autofahrer müssen hier unweigerlich das Tempo drosseln, fahren aber immer noch in gefährlich geringem Abstand an den Radfahrern vorbei. Dabei können beide Verkehrsteilnehmer nur hoffen, dass es hier zu keiner Kollision kommt.

Nun hat Bucher die Initiative ergriffen und die Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg in Stuttgart auf diese Gefahrenstelle hingewiesen, mit der Bitte, doch wenigstens im unübersichtlichen Kurvenbereich eine Geschwindigkeitsbegrenzung deutlich unter 100 Kilometern pro Stunde einzuführen. Dies würde die Situation spürbar entschärfen.

Aus Stuttgart bedankte man sich für den aufmerksamen Hinweis auf einen potenziellen Gefahrenabschnitt, aber für die Sicherheitsbewertung einzelner Straßen sei man dort nicht zuständig. Vielmehr verweist man auf die Kommunen Eschelbronn und Meckesheim sowie auf den Rhein-Neckar-Kreis. "In diesem Fall sitzen dort wohl die passenderen Akteure", heißt es. Die Mail bekam als Kopie auch noch die Radverkehrsbeauftragte des Rhein-Neckar-Kreises.

Etwas nüchtern dann die Antwort aus dem Eschelbronner Rathaus. Es bestehe bereits auf dieser Straße ein gesetzliches Tempolimit von 100 Kilometern pro Stunde. Aus verkehrsrechtlicher Sicht sei hier keine Änderung vorgesehen. Die Entscheidung müsse auf einer "Verkehrssschau" mit dem Landkreis getroffen werden, die schon im März geplant war, aber corona-bedingt dann auf den Spätherbst verschoben wurde.

Bucher fragt sich nun, ob erst etwas passieren müsse, damit reagiert wird. Es grenze an ein Wunder, dass an dieser Stelle seit über einem halben Jahrhundert nichts Ernsthaftes passiert ist. Den letzten tödlichen Verkehrsunfall gab es auf dieser Strecke bereits in den 1960er-Jahren.

In einer Zeit, in der das Radfahren mit Aktionen wie dem "Stadtradeln" massiv propagiert wird, sollte man sich im Gegenzug auch um die Sicherheit der Radfahrer kümmern, meint Bucher.