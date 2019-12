Eschelbronn. (pol/mare) Aufregung in Eschelbronn: Am Dienstagmorgen ist eine Gasleitung bei Bauarbeiten beschädigt worden

Eine von der Gemeindeverwaltung beauftragte Firma führte Arbeiten auf dem Gehweg der Industriestraße durch und beschädigte dabei eine Gasleitung. Gas strömte aus.

Mitarbeiter der verständigten Betreiberfirma versuchten, den im Einmündungsbereich der Landesstraße L549 befindlichen Gasschieber zu schließen. Allerdings brach die Regler-/Schiebestange ab, sodass der etwa einen Meter tief sitzende Schieber nicht bewegt werden konnte.

Feuerwehr und Polizei wurden daraufhin kurz nach 9 Uhr verständigt. Kontinuierlich wurden Messungen der Gaskonzentration vorgenommen; zu kritischen Gas- oder Luftmischungen kam es allerdings nicht, sodass zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung bestand.

Die Feuerwehren aus Eschelbronn und Neidenstein waren mit sechs Fahrzeugen und 22 Mann im Einsatz, die unter anderem an der Einmündung "Am Schleifigrain"/Gartenstraße und "Im Helmet" für den Fahrzeug- und Fußgängerverkehr absperrten. Die Sperrung an der Einmündung zur L549 übernahm eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Sinsheim.

Der Gasschieber wurde schließlich geschlossen. Die Arbeiten dauerten bis in den späten Nachmittag hinein an. Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung waren ebenfalls vor Ort.